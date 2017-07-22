РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Redmi K30 Ultra: доступный смартфон с премиальными характеристиками

11 августа 2020, 19:34




Xiaomi наконец-то провела долгожданное мероприятие посвященное десяти годам жизни компании, где было рассказано об эволюционном пути Xiaomi, а также был представлен ряд долгожданных продуктов. Помимо Xiaomi Mi 10 Ultra компания также представила смартфон Redmi K30 Ultra.

Анонс Redmi K30 Ultra


В отличие от Xiaomi Mi 10 Ultra, который имеет некоторые заметные отличия от Mi 10 Pro, Redmi K30 Ultra выглядит точно так же, как Redmi K30 Pro. Тем не менее, K30 Ultra несколько отличается от предшественника в том, что касается его аппаратной части.



Redmi K30 Ultra оснащен 6,67-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей). Дисплей имеет яркость до 1200 нит, контрастность 5 000 000:1, 100% охват цветовой гаммы DCI-P3 и поддержку HDR10+, а также поддерживает частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации 240 Гц. Кроме того, экран оптимизирует потребление батареи, автоматически переключаясь между частотой кадров 60 Гц / 120 Гц. Телефон также оснащен всплывающей фронтальной камерой,, что дает ему соотношение экрана к площади лицевой панели в 92,7%.

Redmi K30 Ultra работает на флагманском чипсете Dimensity 1000+ 5G от компании MediaTek. Чип построен на 7-нм технологическом процессе и содержит высокопроизводительные ядра ARM Cortex-A77 и GPU Mali-G77. Чипсет имеет оценку AnTuTu более 530 000. Устройство поддерживает SA/NSA dual-mode 5G, а также dual 5G standby. На борту также до 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти.

Анонс Redmi K30 Ultra


Смартфон может похвастаться выдающейся функциональностью искусственного интеллекта с шестиядерным независимым APU 3.0, состоящим из комбинации больших и малых ядер, которые обеспечивают точную настройку для большего количества сценариев применения. Аппарат эффективно регулирует вычислительную мощность с энергопотреблением и гибко обрабатывает задачи, основанные на ИИ.

Redmi K30 Ultra оснащен четверной камерой с основным 64-мегапиксельным сенсором, 13-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, 5-мегапиксельным датчиком макросъемки и 2-мегапиксельным датчиком глубины. 64-мегапиксельная основная камера с высоким разрешением поддерживает технологию пиксельного биннинга, позволяя объединять четыре соседних пикселя в один большой 1,6-мкм пиксель. Сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119° создает пространство для потрясающих пейзажных снимков, в то время как объектив датчика глубины в сочетании с основной камерой делает красивые портреты с естественным размытием фона.

Датчик макросъемки может похвастаться эквивалентным фокусным расстоянием 50 мм, что в два раза больше стандартного макро-объектива смартфона на рынке. Это позволяет делать снимки с гораздо большего расстояния, чем обычно, избегая при этом шумов. Это значительно увеличивает число сценариев, в которых можно использовать макрообъектив.

Анонс Redmi K30 Ultra


Redmi K30 Ultra имеет три микрофона, что позволяет ему "увеличивать" звук вместе с изображением и захватывать чистый звук даже издалека, значительно улучшая качество записи звука во время съемки. Redmi K30 Ultra включает в себя множество творческих функций фотографии, основанных на возможностях искусственного интеллекта. Функция Photo Clones позволяет делать забавные сюрреалистические фотографии в любое время без необходимости постредактирования. Функция AI Skyscraping захватывает участок неба на фотографии и позволяет пользователям переключать и редактировать его одним нажатием, чтобы создавать высококачественные красивые изображения независимо от погодных условий и местоположения.

Телефон оснащен большим аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. На борту есть модуль NFC и ИК-порт, который может превратить устройство в пульт дистанционного управления для традиционных бытовых приборов. Существует также встроенный датчик отпечатков пальцев на экране для дополнительной безопасности.

Цены на Redmi K30 Ultra начинаются с $287 (21 000 руб.), а версия смартфона в максимальной комплектации оценивается в $388 (28 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Анонс Xiaomi Mi 10 Ultra: веха десятилетнего развития Xiaomi
  • Huawei запатентовала полноэкранную технологию разблокировки смартфона по сканеру отпечатков пальцев
  • Китайский блогер может столкнуться с судебным иском из-за публикации видео с Xiaomi Mi 10 Ultra
  • Realme готовит смартфон на чипсете Dimensity 720 - самый дешевый в категории 5G
  • Слухи: новые чипы Apple будут на 40 процентов мощнее

    • следующая новость
    Анонс Xiaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition: премиальный телевизор с прозрачным экраном

    предыдущая новость
    Анонс Xiaomi Mi 10 Ultra: веха десятилетнего развития Xiaomi

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор и тестирование блока питания Hiper HPB-750SM-PRO Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Обзор и тестирование блока питания Hiper HPB-750SM-PRO Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 августа, 2020

    Анонс Xiaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition: премиальный телевизор с прозрачным экраном

    Анонс Redmi K30 Ultra: доступный смартфон с премиальными характеристиками

    Анонс Xiaomi Mi 10 Ultra: веха десятилетнего развития Xiaomi

    Huawei собирается выпустить смарт-часы Huawei Watch Fit за 119 евро

    Huawei запатентовала полноэкранную технологию разблокировки смартфона по сканеру отпечатков пальцев

    Полиция Кореи арестовала исследователей Samsung при попытке продажи Китаю OLED-технологии струйной печати

    Китайский блогер может столкнуться с судебным иском из-за публикации видео с Xiaomi Mi 10 Ultra

    Realme готовит смартфон на чипсете Dimensity 720 - самый дешевый в категории 5G

    Слухи: будущие Apple Watch будут оснащаться дисплеями MicroLED

    Слухи: новые чипы Apple будут на 40 процентов мощнее

    Huawei покажет 19 августа ноутбук с «парящим» изображением экрана

    Brydge выпустил высокоточный трекпад под Windows в стиле Apple Magic Trackpad

    Уникальный смартфон Samsung Galaxy M51 среднего класса будет запущен первым в России

    10 августа, 2020

    Twitter хочет обойти Microsoft и купить TikTok

    Acer представила в России ноутбуки серии Nitro 5 для геймеров

    Qualcomm дал ответ на обнаружение компанией Check Point «не менее 400 ошибок» в Snapdragon DSP

    Инсайдер показал снимки складного фаблета Microsoft Surface Duo

    AMD подала заявку на патент использования процессорных кластеров в гибридной архитектуре big.LITTLE

    Планшет Chuwi UBook X: два устройства по цене одного

    Intel разработала процессор Intel Core i9-10910 эксклюзивно для Apple iMac

    ССЫЛКИ