Xiaomi наконец-то провела долгожданное мероприятие посвященное десяти годам жизни компании, где было рассказано об эволюционном пути Xiaomi, а также был представлен ряд долгожданных продуктов. Помимо Xiaomi Mi 10 Ultra компания также представила смартфон Redmi K30 Ultra.
В отличие от Xiaomi Mi 10 Ultra, который имеет некоторые заметные отличия от Mi 10 Pro, Redmi K30 Ultra выглядит точно так же, как Redmi K30 Pro. Тем не менее, K30 Ultra несколько отличается от предшественника в том, что касается его аппаратной части.
Redmi K30 Ultra оснащен 6,67-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей). Дисплей имеет яркость до 1200 нит, контрастность 5 000 000:1, 100% охват цветовой гаммы DCI-P3 и поддержку HDR10+, а также поддерживает частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации 240 Гц. Кроме того, экран оптимизирует потребление батареи, автоматически переключаясь между частотой кадров 60 Гц / 120 Гц. Телефон также оснащен всплывающей фронтальной камерой,, что дает ему соотношение экрана к площади лицевой панели в 92,7%.
Redmi K30 Ultra работает на флагманском чипсете Dimensity 1000+ 5G от компании MediaTek. Чип построен на 7-нм технологическом процессе и содержит высокопроизводительные ядра ARM Cortex-A77 и GPU Mali-G77. Чипсет имеет оценку AnTuTu более 530 000. Устройство поддерживает SA/NSA dual-mode 5G, а также dual 5G standby. На борту также до 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти.
Смартфон может похвастаться выдающейся функциональностью искусственного интеллекта с шестиядерным независимым APU 3.0, состоящим из комбинации больших и малых ядер, которые обеспечивают точную настройку для большего количества сценариев применения. Аппарат эффективно регулирует вычислительную мощность с энергопотреблением и гибко обрабатывает задачи, основанные на ИИ.
Redmi K30 Ultra оснащен четверной камерой с основным 64-мегапиксельным сенсором, 13-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, 5-мегапиксельным датчиком макросъемки и 2-мегапиксельным датчиком глубины. 64-мегапиксельная основная камера с высоким разрешением поддерживает технологию пиксельного биннинга, позволяя объединять четыре соседних пикселя в один большой 1,6-мкм пиксель. Сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119° создает пространство для потрясающих пейзажных снимков, в то время как объектив датчика глубины в сочетании с основной камерой делает красивые портреты с естественным размытием фона.
Датчик макросъемки может похвастаться эквивалентным фокусным расстоянием 50 мм, что в два раза больше стандартного макро-объектива смартфона на рынке. Это позволяет делать снимки с гораздо большего расстояния, чем обычно, избегая при этом шумов. Это значительно увеличивает число сценариев, в которых можно использовать макрообъектив.
Redmi K30 Ultra имеет три микрофона, что позволяет ему "увеличивать" звук вместе с изображением и захватывать чистый звук даже издалека, значительно улучшая качество записи звука во время съемки. Redmi K30 Ultra включает в себя множество творческих функций фотографии, основанных на возможностях искусственного интеллекта. Функция Photo Clones позволяет делать забавные сюрреалистические фотографии в любое время без необходимости постредактирования. Функция AI Skyscraping захватывает участок неба на фотографии и позволяет пользователям переключать и редактировать его одним нажатием, чтобы создавать высококачественные красивые изображения независимо от погодных условий и местоположения.
Телефон оснащен большим аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. На борту есть модуль NFC и ИК-порт, который может превратить устройство в пульт дистанционного управления для традиционных бытовых приборов. Существует также встроенный датчик отпечатков пальцев на экране для дополнительной безопасности.
Цены на Redmi K30 Ultra начинаются с $287 (21 000 руб.), а версия смартфона в максимальной комплектации оценивается в $388 (28 000 руб.).
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