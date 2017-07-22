В прошлом месяце Xiaomi представила свой первый умный телевизора OLED под названием Mi TV LUX 65" OLED. Сегодня компания представила Mi TV LUX OLED Transparent Edition - первый в мире серийный прозрачный телевизор за $7 195 (525 000 руб.).
Изюминкой этого телевизора является его 55-дюймовая прозрачная OLED-панель, которая имеет толщину всего 5,7 мм, как и предыдущая модель серии LUX. Он также, похоже, использует панель от LG Display. Для тех, кто не знает, LG предлагает аналогичный телевизор под названием LG Transparent OLED Signage 55EW5F по цене $25 520 (1 824 000 руб).
Xiaomi утверждает, что ее новый премиальный Mi TV предлагает статический коэффициент контрастности 150000:1, бесконечный динамический коэффициент контрастности и глубокий черный цвет. Говорят, что 10-битная панель FHD (1920 x 1080 пикселей) поддерживает 93% цветовой гаммы DCI-P3, 1,07 миллиарда цветов, частоту обновления 120 Гц и технологию MEMC.
Под капотом этого телевизор изготовленный на заказ чипсет MediaTek 9650 с более чем 20 алгоритмами оптимизации. Он работает под управлением недавно выпущенного MIUI for TV 3.0.
Другие особенности нового Mi TV включают Dolby Atmos, AOD (Always-on Display) и круглую базу, в которой размещены все внутренние компоненты и необходимые порты ввода-вывода.
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