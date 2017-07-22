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BIOSTAR выпустила две материнские платы Racing Z490A-SILVER (ATX) и Z490T-SILVER (Mini-ITX) среднего уровня

11 августа 2020, 23:19




Компания BIOSTAR объявила о выпуске двух новых материнских плат с сокетом LGA1200 на чипсете Intel Z490. Первая карта - Racing Z490A-SILVER форм-фактора ATX, вторая - Racing Z490T-SILVER форм-фактора Mini-ITX.

Обе карты ориентированы на пользователей среднего сегмента рынка, которые достаточно требовательны к возможностями материнской платы, но не стремятся к рекордной производительности. Тем, кто заинтересован в высокой производительности, лучше выбрать материнские платы серии Racing GT EVO от компании BIOSTAR.

Предлагаемые платы компании BIOSTAR сравнимы со следующими материнскими платами конкурентов - ASRock Steel Legend и ASUS TUF Gaming.

Racing Z490A-SILVER


Первая плата - Racing Z490A-SILVER. Свое питание она получает от 24-контактного разъема ATX и 8+4-контактного разъема EPS. Питание процессора обеспечивается через 12+2+2 фазный VRM-контроллер.

Вместе с этой платой пользователь получает пару усиленных разъемов PCI-Express 3.0 x16 (электрически x16/x4), два разъема M.2-2280 с проводкой PCI-Express 3.0 x4 и возможность подключения через интерфейс 1 GbE, управляемый контроллером Intel i219-V. Имеется также 6-канальное вывод HD Audio с поддержкой кодека Realtek ALC1150.



Z490T-SILVER


Вторая плата - Racing Z490T-SILVER Mini-ITX - оснащена обычным 24-контактным + 8-контактным разъемом питания, 7+2+1 фазным VRM- контроллером для управления питанием процессора, парой слотов DDR4 DIMM, усиленным слотом PCI-Express 3.0 x16 и возможностью подключения до четырех SATA-устройств 6 Гбит/с. Есть слот M.2-2280 (SATA 6 Гбит/с + проводка PCI-Express 3.0 x4) с обратной стороны печатной платы. Есть также возможность подключения через интерфейс 1 GbE с управлением через Intel i219-V. В наличии также все необходимые инструменты для поддержки Wi-Fi 6 (потребуется только вставить собственную карту Intel серии AX200 в слот CNVi).

Z490T-SILVER


Компания не раскрыла цены.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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