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Слухи: топовый GPU AMD RDNA 2 "Big Navi" будет оснащаться 12 и 16 Гбайт видеопамяти

12 августа 2020, 07:10




В связи с приближающимся запуском графических процессоров на основе новой архитектуры RDNA 2, который предположительно состоится в сентябре этого года, количество слухов в отношении этого события начинает расти.

Один из популярных источников их появления - китайский форум Chiphell. Недавно там появился слух, принесенный пользователем под ником "wjm47196". Он уже не впервые делится ценной информацией, которая отличается большим разнообразием.

На этот раз wjm47196 рассказал, что графический процессор AMD Big Navi, создаваемый на базе RDNA 2, будет поставляться в двух конфигурациях оснащения видеопамятью. Ожидается, что видеопамять будет устанавливаться в двух конфигурациях объема: 12 и 16 Гбайт.

Слухи: будущий топовый процессор AMD RDNA 2


Эта информация относится к топовому графическому процессору Navi 21. Поэтому логично предположить, что AMD действительно готова установить VRAM такого большого объема.

Но это решение может повлиять и на развитие концепции самого продукта. Возможен вариант, что AMD собирается разделить создаваемый продукт на две линейки, как это сделала NVIDIA. Известно, что NVIDIA предложила два отличающихся между собой семейства - GeForce RTX 2080 Ti и Titan RTX.



Вполне возможно, что выбор оснащения 16 Гбайт может стать причиной для подключения большего количества потоковых процессоров. В этом случае производительность обработки становится выше, и этот рост можно «компенсировать» наращиванием числа совершаемых операций.



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