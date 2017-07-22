В связи с приближающимся запуском графических процессоров на основе новой архитектуры RDNA 2, который предположительно состоится в сентябре этого года, количество слухов в отношении этого события начинает расти.
Один из популярных источников их появления - китайский форум Chiphell. Недавно там появился слух, принесенный пользователем под ником "wjm47196". Он уже не впервые делится ценной информацией, которая отличается большим разнообразием.
На этот раз wjm47196 рассказал, что графический процессор AMD Big Navi, создаваемый на базе RDNA 2, будет поставляться в двух конфигурациях оснащения видеопамятью. Ожидается, что видеопамять будет устанавливаться в двух конфигурациях объема: 12 и 16 Гбайт.
Эта информация относится к топовому графическому процессору Navi 21. Поэтому логично предположить, что AMD действительно готова установить VRAM такого большого объема.
Но это решение может повлиять и на развитие концепции самого продукта. Возможен вариант, что AMD собирается разделить создаваемый продукт на две линейки, как это сделала NVIDIA. Известно, что NVIDIA предложила два отличающихся между собой семейства - GeForce RTX 2080 Ti и Titan RTX.
Вполне возможно, что выбор оснащения 16 Гбайт может стать причиной для подключения большего количества потоковых процессоров. В этом случае производительность обработки становится выше, и этот рост можно «компенсировать» наращиванием числа совершаемых операций.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".