Как стало известно, американская корпорация Electronic Arts (EA), занимающаяся распространением видеоигр, готовится к запуску сервиса игровой подписки EA Access в Steam.
EA Access - это игровая служба, созданная Electronic Arts для организации подписки на доступ к отобранным играм, выпущенные EA. До сих пор она работала на платформах Microsoft Xbox One и Sony PlayStation 4 и через службу Origin Access.
Поддержка EA Access для Xbox One появилась в 2014 году. Спустя пять лет, в 2019 году, появилась поддержка для PlayStation 4. Для пользователей Windows используется площадка Origin Access. Теперь EA собирается распространить свою доступность также и через платформу Steam.
Steam - это онлайн-сервис для цифрового распространения игр и программ для остальных популярных игровых платформ - Microsoft Windows, macOS и Linux. Поскольку у ЕA уже есть служба Origin Access, предоставляющая доступ для компьютеров с Windows, но благодаря выходу через Steam она получает теперь заведомо более объемный клиентский охват.
Сервис EA Access предоставляет доступ к игровой библиотеке EA, в которой сейчас насчитывается более 70 наименований. Это - самый важный аргумент, который будет привлекать будущих пользователей в Steam. На популярность рассчитывают организаторы, когда программа будет доступна за пределами программы запуска Origin.
Услуга подписки на игру будет стоить 4,99 доллара в месяц или 29,99 доллара в год. Она будет включать в себя основные игры из серий Battlefield, Need for Speed, Plants vs Zombies и STAR WARS Battlefront.
Участники программы также получат 10% скидку на все игры и загружаемые материалы EA, а также 10-часовой период раннего доступа к некоторым новым играм.
Steam станет в итоге четвертой платформой, на которой будет работать служба EA Access в дополнение к PlayStation 4, Xbox One и Origin.
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