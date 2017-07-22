В 2020 году технология 5G стала нормой для смартфонов, и большинство устройств высокого класса, а также телефонов среднего уровня теперь поставляются с поддержкой 5G. Однако люди больше полагаются на сеть Wi-Fi для потребления данных, чем на 5G или 4G. Здесь тоже есть определенный прогресс, ведь все больше смартфонов выходят с поддержкой Wi-Fi 6.
Теперь же компания OPPO, похоже, начала работу над новым смартфоном, поддерживающим технологию Li-Fi, которая намного быстрее Wi-Fi. Технология Li-Fi разрабатывалась в течение многих лет в качестве альтернативы Wi-Fi. Вместо того чтобы полагаться на радиоволны, технология Li-Fi использует свет для передачи сигнала. OPPO подала заявку на патент телефона с поддержкой Li-Fi, который был опубликован сегодня.
В патенте речь идет о полноэкранном смартфоне, у которого нет фронтальной камеры. Вернее ее не видно на изображениях, а значит она вполне может быть всплывающей. Согласно патенту, датчик Li-Fi размещен рядом с модулем камеры на задней панели. Датчик имеет квадратную форму и, скорее всего, является фотоприемником, который преобразует изменение амплитуды в электрический сигнал для обеспечения связи по Li-Fi со смартфоном.
В настоящее время нет никакой информации о том, как OPPO планирует реализовать эту технологию в смартфоне. Нет даже уверенности в том, серьезно ли компания рассматривает этот вариант для коммерческого устройства. И далеко не факт, что этот аппарат появится в ближайшем будущем.
PureLiFi, британский стартап, который работает над внедрением этой технологии в ноутбуках и смартфонах, продемонстрировал аналогичную технологию еще на прошлогоднем Mobile World Congress. В то время он предсказывал, что мы сможем увидеть телефоны, использующие Li-Fi, уже в 2022 году.
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