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OPPO запатентовала смартфон с поддержкой Li-Fi

12 августа 2020, 13:25




В 2020 году технология 5G стала нормой для смартфонов, и большинство устройств высокого класса, а также телефонов среднего уровня теперь поставляются с поддержкой 5G. Однако люди больше полагаются на сеть Wi-Fi для потребления данных, чем на 5G или 4G. Здесь тоже есть определенный прогресс, ведь все больше смартфонов выходят с поддержкой Wi-Fi 6.

OPPO запатентовала смартфон с поддержкой Li-Fi


Теперь же компания OPPO, похоже, начала работу над новым смартфоном, поддерживающим технологию Li-Fi, которая намного быстрее Wi-Fi. Технология Li-Fi разрабатывалась в течение многих лет в качестве альтернативы Wi-Fi. Вместо того чтобы полагаться на радиоволны, технология Li-Fi использует свет для передачи сигнала. OPPO подала заявку на патент телефона с поддержкой Li-Fi, который был опубликован сегодня.



В патенте речь идет о полноэкранном смартфоне, у которого нет фронтальной камеры. Вернее ее не видно на изображениях, а значит она вполне может быть всплывающей. Согласно патенту, датчик Li-Fi размещен рядом с модулем камеры на задней панели. Датчик имеет квадратную форму и, скорее всего, является фотоприемником, который преобразует изменение амплитуды в электрический сигнал для обеспечения связи по Li-Fi со смартфоном.

В настоящее время нет никакой информации о том, как OPPO планирует реализовать эту технологию в смартфоне. Нет даже уверенности в том, серьезно ли компания рассматривает этот вариант для коммерческого устройства. И далеко не факт, что этот аппарат появится в ближайшем будущем.

PureLiFi, британский стартап, который работает над внедрением этой технологии в ноутбуках и смартфонах, продемонстрировал аналогичную технологию еще на прошлогоднем Mobile World Congress. В то время он предсказывал, что мы сможем увидеть телефоны, использующие Li-Fi, уже в 2022 году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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