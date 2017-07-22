Многие производители смартфонов работают над тем, чтобы оснастить свои будущие устройства технологией камеры, встроенной в экран. Предполагается, что уже в 2021 году многие флагманы смогут похвастаться наличием такой технологии на борту.
В то время как несколько производителей смартфонов работают над этой технологией, ZTE поспешила подтвердить, что вскоре она запустит первый в мире смартфон с камерой под дисплеем. Похоже, что ZTE Axon 20 5G может стать первым телефоном, использующим эту технологию.
Ни Фэй, который был назначен президентом ZTE по мобильным устройствам, сегодня подтвердил, что ZTE первой выпустит смартфон с камерой под дисплеем. Фэй не раскрыл ни названия, ни даты запуска смартфона. Однако известный китайский инсайдер сообщил, что передовая технология селфи-камеры будет впервые использована в ZTE A20 5G.
Инсайдер поделился скриншотом, подтверждающим, что телефон ZTE A2021, получивший сертификат китайского регулятора SRRC, дебютирует под именем ZTE A20 5G.
Флагман ZTE Axon 10 Pro 5G, представленный в начале этого года, имеет номер модели A2020. Следовательно, сертифицированный SRRC смартфон с индексом A2021 может быть его преемником - Axon 20 5G. В настоящее время нет ни слова о технических характеристиках устройства.
Сообщается, что ZTE, скорее всего, воспользуется китайским решением Visionox для того, чтобы интегрировать камеру под дисплей. В прошлом месяце Visionex подтвердила, что она начала массовое производство своего решения, поэтому смартфоны с камерой под дисплеем скоро будут выходить регулярно.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".