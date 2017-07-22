Apple подает в суд на небольшую компанию под названием Prepear. Причина иска заключается в том, что ее логотип грушевидной формы каким-то образом якобы совпадает с культовым логотипом Apple в виде надкусанного яблока.
Prepear - это приложение для планирования питания, ориентированное на детей, но, по мнению Apple, компания вредит ее бизнесу, несмотря на то, что даже не работает в одном и том же направлении деятельности. Предположительно, причиной проблемы является сходство логотипа бренда. Prepear в настоящее время доступен как в Google Play, так и в App Store и принадлежит Super Healthy Kids. Он ни в коем случае не конкурирует с Apple, да и на логотипе изображен совершенно другой фрукт. Но, видимо, Apple совсем не видит разницы.
Prepear ответила на иск заявлением в своем официальном аккаунте Instagram, заявив что Apple попросту издевается над небольшими компаниями, брендинг которых имеет хотя бы отдаленное сходство с Apple. Как отметили в компании, малый бизнес собирается консолидироваться, чтобы бороться с произволом гиганта и пытается заручиться поддержкой общественности, собрав уже 25 тысяч подписей под петицией.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".