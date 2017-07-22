РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple подает в суд на небольшую компанию из-за отдаленного сходства логотипов

12 августа 2020, 16:04




Apple подает в суд на небольшую компанию под названием Prepear. Причина иска заключается в том, что ее логотип грушевидной формы каким-то образом якобы совпадает с культовым логотипом Apple в виде надкусанного яблока.

Apple подает в суд на небольшую компанию


Prepear - это приложение для планирования питания, ориентированное на детей, но, по мнению Apple, компания вредит ее бизнесу, несмотря на то, что даже не работает в одном и том же направлении деятельности. Предположительно, причиной проблемы является сходство логотипа бренда. Prepear в настоящее время доступен как в Google Play, так и в App Store и принадлежит Super Healthy Kids. Он ни в коем случае не конкурирует с Apple, да и на логотипе изображен совершенно другой фрукт. Но, видимо, Apple совсем не видит разницы.



Prepear ответила на иск заявлением в своем официальном аккаунте Instagram, заявив что Apple попросту издевается над небольшими компаниями, брендинг которых имеет хотя бы отдаленное сходство с Apple. Как отметили в компании, малый бизнес собирается консолидироваться, чтобы бороться с произволом гиганта и пытается заручиться поддержкой общественности, собрав уже 25 тысяч подписей под петицией.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Apple может потерять до 30 процентов китайского рынка
  • Apple фокусируется на построении местной цепочки поставок для iPhone, продаваемых в Китае
  • Технология американского стартапа превратит все смартфоны Apple в платежные терминалы
  • Apple выпустила единую универсальную подарочную карту
  • CES 2021 пройдет в онлайне

    • следующая новость
    Складной гаджет Microsoft Surface Duo поступит в продажу 10 сентября по 102 900 рублей

    предыдущая новость
    Смартфон от ZTE станет первым в мире с подэкранной фронтальной камерой

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания Hiper HPB-750SM-PRO Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая материнская плата Обзор и тестирование блока питания Hiper HPB-750SM-PRO Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 августа, 2020

    Huawei оснащает настольные ПК для госслужб ARM-процессором Huawei Kunpeng взамен Intel Core i9-9900K

    Samsung ведет разработку чипов вместе с ARM и AMD в обход Qualcomm

    Складной гаджет Microsoft Surface Duo поступит в продажу 10 сентября по 102 900 рублей

    Apple подает в суд на небольшую компанию из-за отдаленного сходства логотипов

    Смартфон от ZTE станет первым в мире с подэкранной фронтальной камерой

    OPPO запатентовала смартфон с поддержкой Li-Fi

    Доступ к игровой службе EA Access скоро откроется в Steam

    Слухи: топовый GPU AMD RDNA 2 "Big Navi" будет оснащаться 12 и 16 Гбайт видеопамяти

    11 августа, 2020

    BIOSTAR выпустила две материнские платы Racing Z490A-SILVER (ATX) и Z490T-SILVER (Mini-ITX) среднего уровня

    Анонс Xiaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition: премиальный телевизор с прозрачным экраном

    Анонс Redmi K30 Ultra: доступный смартфон с премиальными характеристиками

    Анонс Xiaomi Mi 10 Ultra: веха десятилетнего развития Xiaomi

    Huawei собирается выпустить смарт-часы Huawei Watch Fit за 119 евро

    Huawei запатентовала полноэкранную технологию разблокировки смартфона по сканеру отпечатков пальцев

    Полиция Кореи арестовала исследователей Samsung при попытке продажи Китаю OLED-технологии струйной печати

    Китайский блогер может столкнуться с судебным иском из-за публикации видео с Xiaomi Mi 10 Ultra

    Realme готовит смартфон на чипсете Dimensity 720 - самый дешевый в категории 5G

    Слухи: будущие Apple Watch будут оснащаться дисплеями MicroLED

    Слухи: новые чипы Apple будут на 40 процентов мощнее

    Huawei покажет 19 августа ноутбук с «парящим» изображением экрана

    ССЫЛКИ