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Складной гаджет Microsoft Surface Duo поступит в продажу 10 сентября по 102 900 рублей

12 августа 2020, 16:24




Microsoft наконец официально объявила о выпуске давно ожидаемого складного гаджета Microsoft Surface Duo. Названы все его характеристики, заранее уточнена цена. Устройство уже доступно для предзаказа в США. Оно появится в продаже 10 сентября за 1399 долларов (102 900 рублей).

Подтверждены все характеристики устройства. Данные, которыми еще в прошлом году THG.ru делилась в своих новостях, рассказывая о Microsoft Surface Duo, оказались верными.

Новый гаджет состоит из двух отдельных 5,6-дюймовых OLED-панелей. Каждая из панелей имеет разрешение 1800x1350 пикселей при соотношении сторон 4:3. Когда обе панели соединяются вместе, их общая диагональ составляет 8,1 дюйма, разрешение экрана 2700x1800 и соотношение сторон 3:2.

Складной гаджет Microsoft Surface Duo поступит в продажу 10 сентября по 1399 долларов


В отличие от складных смартфонов Samsung, для Surface Duo использовано защищенное стекло Gorilla Glass. Дисплеи спроектированы так, чтобы можно было использовать их как дополнительный монитор при работе с настольным компьютером под Windows.

Складной гаджет Microsoft Surface Duo поступит в продажу 10 сентября по 1399 долларов


В состав Surface Duo входит также 11-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.0. Она поддерживает режим съемки при плохом освещении, обеспечивает многокадровый захват HDR и суперзум.

Запись видео можно вести с уровнем разрешения как 4K, так и 1080p при скорости 30 и 60 кадр/сек. Камера будет поддерживать функцию электронной стабилизации изображения. Однако при совершении видеозвонка общаться можно будет только через одну камеру.

Внутри работает чипсет Qualcomm Snapdragon 855. В помощь к нему прилагаются 6 Гбайт оперативной памяти и до 256 Гбайт основной памяти. Поддерживается связь 4-го поколения LTE. Поддержка 5G отсутствует, потому что чипсет Snapdragon 855 не предназначен для работы в этих сетях.

Для защиты от ударов Microsoft устанавливает кожух. Он играет роль бампера.



Как и ожидалось, в состав Surface Duo войдут две, а не одна батареи. Они расположены под каждым дисплеем. Общая емкость составляет 3566 мАч.

По оценке экспертов, такой запас питания оценивается ими как очень умеренный, особенно если рассматривать гаджет как «механическое сплетение» двух Android-смартфонов. На самом деле, Microsoft опровергает такую точку зрения. Surface Duo сможет работать автономно в течение суток. Даже в режиме локального воспроизведения видео время автономной работы может достигать 15,5 ч. Время ожидания может доходить до 10 дней. А если использовать гаджет в режиме непрерывного разговора, то запас питания иссякнет только на следующие сутки - официальный запас - до 27 ч.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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