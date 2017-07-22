По имеющимся сведениям, Samsung налаживает сотрудничество с AMD и ARM для проведения совместной разработки новых решений в области проектирования вычислительных ядер для своих будущих процессоров Exynos. Новые чипы, вероятно, будут предназначены для оснащения флагманских смартфонов следующего поколения серии Galaxy S30. Используя такую тактику, Samsung постарается стать ведущим производителем процессоров на рынке Android-устройств.
Сейчас складывается исключительно благоприятная ситуация для Samsung. Huawei потеряла возможность получать чипы Kirin от TSMC, на Android-рынке OEM-производителей возникла ситуация, что единственным производителем чипов, который может вести их разработку и выпуск, стал южнокорейский технологический гигант.
До недавнего времени чипсет Samsung Exynos 990 уступал Qualcomm Snapdragon 865 и 865+. Теперь с выходом флагманских мобильных процессоров нового поколения динамика может измениться.
Согласно отчету, выпущенному изданием Business Korea, новые чипы, создаваемые при участии AMD и ARM, могут значительно повысить производительность продуктов линейки Exynos. Samsung уже работает с ARM над созданием нового процессора на базе ядра Cortex-X - об этом было объявлено ранее. Ожидается, что прирост производительности составит 30% по сравнению с Cortex-A77.
Но если ARM выступает как помощник для развития вычислительных возможностей в процессорных решениях Samsung, то привлечение AMD позволяет ожидать прогресса в развитии системы поддержки графических расчетов в будущих чипах.
В настоящее время Qualcomm лучше справляется с обработкой графики, опираясь на возможности своих графических процессоров Adreno. Но Samsung выступает как OEM-производитель и, опираясь на AMD, получает шансы создать собственный GPU для чипов Exynos 2021 года.
В отчете отмечается, что перспективы роста не ограничиваются только упомянутыми направлениями. На подходе разработка процессоров для нейронных сетей (NPU) и интеграция в процессор средств поддержки 5G. Совместно работая с разработчиками, имеющими специализированные знания по этим направлениям, Samsung может добиться создания более производительных решений, чем Qualcomm.
Хотя утверждать об этом, как о свершившемся факте пока рано. Будущее покажет, как будут развиваться события.
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