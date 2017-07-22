Huawei стала оснащать настольные компьютеры, закупаемые для государственных органов Китая, собственными 7-нм процессорами Kunpeng 920 на ARM-архитектуре. Эти машины предназначены для поставок по B2B-каналам в Правительство Китая и в корпоративный сектор.
Эти меры принимаются в связи с ожидаемым усилением санкций, которые Правительство США накладывает против Huawei.
Сообщается, что для оснащения настольных систем используется 24-ядерный 7-нм процессор Kunpeng 920 3211K, работающий на тактовой частоте 2,6 ГГц. В комплектацию также входят 8 Гбайт оперативной памяти на базе модулей DDR4, 512 Гбайт SSD-накопитель Samsung и графический процессор AMD Radeon RX 520.
Отмечается, в такой конфигурации настольная система превосходит альтернативный комплект, выстроенный на базе 8-ядерного процессора Intel Core i9-9900K. Это показали результаты сравнительного тестирования, по которым Huawei показала данные, полученные на тестах оценки производительности при многоядерных расчетах.
В то же время, отмечают эксперты, о результатах сравнительных тестов по производительности в одноядерных прогонах не сообщается. Как считают эксперты, это делается преднамеренно, потому что китайский аналог скорей всего заметно уступает «эталонному» Core i9-9900K, который работает на более высоких тактовых частотах.
Тестирование проводилось в Linux-подобной среде под управлением пользовательской операционной системы UOS. Такой выбор был обусловлен тем, что работа ARM-процессора не поддерживается в среде под управлением Windows 10.