РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

realme Buds Air Neo: беспроводные наушники на общей волне с Samsung и Apple

12 августа 2020, 22:21




Молодой китайский производитель, компания realme объявила о запуске в России продаж стильных и недорогих беспроводных наушников realme Buds Air Neo. Название, коробочка, время запуска - все говорит о том, что компания точно выбрала момент для запуска нового гаджета, рассчитывая составить конкуренцию более дорогим моделям наушников Samsung и Apple.

Новое устройство - это воплощение функциональности и удобства. Функциональность создается в первую очередь за счет использования чипа R1, а также тщательной проработки деталей подключения, гарантирующих стабильное соединение с минимальной задержкой. Важное значение для функциональности имеет правильный выбор аккумулятора, который поддерживает для модели Buds Air Neo работу в течение до 17 часов на одном заряде.

realme Buds Air Neo: новые беспроводные наушники на общей волне с Samsung и Apple


За удобство отвечает прежде всего дизайн, который на этот раз удивляет новыми цветами -- не только белым, но и красным и зеленым. Вторая составляющая удобства - это интуитивное управление с помощью нажатий/постукиваний. Они позволяют выполнять необходимые действия, не прибегая к управлению через подключенный смартфону.

Управлять действительно просто: Двойное нажатие - ответ на звонок, воспроизведение, пауза; тройное - переход к следующему треку. Практикуются и варианты длинных нажатий со своими функциями.

Главное, что ожидает пользователь от наушников - это, конечно, качественный звук. Он создается благодаря 13-мм динамическим излучателям с диафрагмой из полимерной пленки с жидкими кристаллами (LCP-диафрагмой). Как отмечает производитель, звук получается четкий и сбалансированный на всем диапазоне активных частот. Благодаря применению технологии DBB (Dynamic Bass Boost) создается динамичное и объемное звучание, позволяющее получать полное погружение в атмосферу прослушиваемого трека.



Передача записей осуществляется с подключенного смартфона. Первого подключения достаточно, чтобы гаджет сумел запомнить его и в последующем обеспечить автоматическое подключение. Для передачи потока данных применяется соединение Bluetooth 5.0 и технология Google Fast Pair. Благодаря максимальной синхронизации, задержка воспроизведения сокращается до 119,2 мс.

Емкий аккумулятор позволяет воспроизводить музыку до 17 часов на одном заряде (при подзарядке в кейсе) и до 3 часов без зарядного кейса* для каждого наушника. Автономность при разговоре -- 1,5 часа.

Вес одного наушника всего 4,1 г.

Новая модель realme Buds Air Neo появятся в продаже с 19 августа по цене 4 490 рублей в магазинах партнёрах Беру, М.Видео, Онлайнтрейд, Связной, Ситилинк, DNS, Tmall, Wildberries и др.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

Читайте также:

  • Беспроводные наушники Sony WH-1000XM4: высокое качество звука с грамотным шумоподавлением
  • Анонс Samsung Galaxy Buds Live: первые наушники компании с активным шумоподавлением
  • Анонс Xiaomi Mi TV Stick: телевизионная приставка всего за $37
  • Koss подала в суд на Apple из-за патентных нарушений
  • Samsung будет выпускать носимые устройства с беспроводной зарядкой

    • предыдущая новость
    Huawei оснащает настольные ПК для госслужб ARM-процессором Huawei Kunpeng взамен Intel Core i9-9900K

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания Hiper HPB-750SM-PRO Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая материнская плата Обзор и тестирование блока питания Hiper HPB-750SM-PRO Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 августа, 2020

    realme Buds Air Neo: беспроводные наушники на общей волне с Samsung и Apple

    Huawei оснащает настольные ПК для госслужб ARM-процессором Huawei Kunpeng взамен Intel Core i9-9900K

    Samsung ведет разработку чипов вместе с ARM и AMD в обход Qualcomm

    Складной гаджет Microsoft Surface Duo поступит в продажу 10 сентября по 102 900 рублей

    Apple подает в суд на небольшую компанию из-за отдаленного сходства логотипов

    Смартфон от ZTE станет первым в мире с подэкранной фронтальной камерой

    OPPO запатентовала смартфон с поддержкой Li-Fi

    Доступ к игровой службе EA Access скоро откроется в Steam

    Слухи: топовый GPU AMD RDNA 2 "Big Navi" будет оснащаться 12 и 16 Гбайт видеопамяти

    11 августа, 2020

    BIOSTAR выпустила две материнские платы Racing Z490A-SILVER (ATX) и Z490T-SILVER (Mini-ITX) среднего уровня

    Анонс Xiaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition: премиальный телевизор с прозрачным экраном

    Анонс Redmi K30 Ultra: доступный смартфон с премиальными характеристиками

    Анонс Xiaomi Mi 10 Ultra: веха десятилетнего развития Xiaomi

    Huawei собирается выпустить смарт-часы Huawei Watch Fit за 119 евро

    Huawei запатентовала полноэкранную технологию разблокировки смартфона по сканеру отпечатков пальцев

    Полиция Кореи арестовала исследователей Samsung при попытке продажи Китаю OLED-технологии струйной печати

    Китайский блогер может столкнуться с судебным иском из-за публикации видео с Xiaomi Mi 10 Ultra

    Realme готовит смартфон на чипсете Dimensity 720 - самый дешевый в категории 5G

    Слухи: будущие Apple Watch будут оснащаться дисплеями MicroLED

    Слухи: новые чипы Apple будут на 40 процентов мощнее

    ССЫЛКИ