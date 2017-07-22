Молодой китайский производитель, компания realme объявила о запуске в России продаж стильных и недорогих беспроводных наушников realme Buds Air Neo. Название, коробочка, время запуска - все говорит о том, что компания точно выбрала момент для запуска нового гаджета, рассчитывая составить конкуренцию более дорогим моделям наушников Samsung и Apple.
Новое устройство - это воплощение функциональности и удобства. Функциональность создается в первую очередь за счет использования чипа R1, а также тщательной проработки деталей подключения, гарантирующих стабильное соединение с минимальной задержкой. Важное значение для функциональности имеет правильный выбор аккумулятора, который поддерживает для модели Buds Air Neo работу в течение до 17 часов на одном заряде.
За удобство отвечает прежде всего дизайн, который на этот раз удивляет новыми цветами -- не только белым, но и красным и зеленым. Вторая составляющая удобства - это интуитивное управление с помощью нажатий/постукиваний. Они позволяют выполнять необходимые действия, не прибегая к управлению через подключенный смартфону.
Управлять действительно просто: Двойное нажатие - ответ на звонок, воспроизведение, пауза; тройное - переход к следующему треку. Практикуются и варианты длинных нажатий со своими функциями.
Главное, что ожидает пользователь от наушников - это, конечно, качественный звук. Он создается благодаря 13-мм динамическим излучателям с диафрагмой из полимерной пленки с жидкими кристаллами (LCP-диафрагмой). Как отмечает производитель, звук получается четкий и сбалансированный на всем диапазоне активных частот. Благодаря применению технологии DBB (Dynamic Bass Boost) создается динамичное и объемное звучание, позволяющее получать полное погружение в атмосферу прослушиваемого трека.
Передача записей осуществляется с подключенного смартфона. Первого подключения достаточно, чтобы гаджет сумел запомнить его и в последующем обеспечить автоматическое подключение. Для передачи потока данных применяется соединение Bluetooth 5.0 и технология Google Fast Pair. Благодаря максимальной синхронизации, задержка воспроизведения сокращается до 119,2 мс.
Емкий аккумулятор позволяет воспроизводить музыку до 17 часов на одном заряде (при подзарядке в кейсе) и до 3 часов без зарядного кейса* для каждого наушника. Автономность при разговоре -- 1,5 часа.
Вес одного наушника всего 4,1 г.
Новая модель realme Buds Air Neo появятся в продаже с 19 августа по цене 4 490 рублей в магазинах партнёрах Беру, М.Видео, Онлайнтрейд, Связной, Ситилинк, DNS, Tmall, Wildberries и др.
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