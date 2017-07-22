Cамый быстрорастущий производитель смартфонов в мире, компания realme не перестает удивлять своей энергией и скоростью в доставке на рынок новых трендов и решений, которые продолжают активно появляться на рынке смартфонов. Это делается с учетом важного фактора, особенно в нынешнее непростое в финансовом отношении время - новые аппараты realme сохраняют доступную цену.
Последнее «изобретение» realme - это новый смартфон realme C11 с 6,5-дюймовым экраном и аккумулятором емкостью 5 000 мАч. Здесь воплощены такие модные и в то же время полезные функции новых смартфонов, как увеличенная емкость аккумулятора, большой по размерам дисплей, отсутствие жестких ограничений на пользование аппаратом от времени суток, а также высокая эстетика дизайна с наличие параллелей с высоким искусством.
В realme придумали специальное название для новой модели - «Король автономности». Они сделали ставку ставку на аккумулятор и на новый дизайн, вдохновленный геометрией картин Пита Мондриана.
Первое, что привлекает внимание - это, конечно, большой аккумулятор на 5000 мАч. Автономность очень важна для пользователей, на которых ориентируется realme. Благодаря высокой емкости аккумулятора realme C11 работает до 40 суток (960 ч) в режиме ожидания, до 7 суток (169,8 ч) в режиме воспроизведения музыки, почти целый день (до 21 ч) при просмотре фильмов и до 12 часов в играх.
Такое длительное использование требует высокой надежности и живучести аппарата. Поэтому realme защитила все компоненты смартфона корпусом из нержавеющей стали марки AISI 304. В кабели и адаптеры были также встроены микросхемы для предотвращения перегрузки. Заодно предусмотрено применение емкого аккумулятора. Благодаря технологии OTG, смартфон позволяет заряжать IoT-продукты realme, входящие в экосистему умного дома (AIoT).
В отличие от предыдущих моделей серии, поверхность realme C11 обработана с помощью технологии 5-осевой лазерной гравировки с применением радия. Поверхность смартфона имеет более 450 выгравированных линий, которые бликуют на свету, создавая ощущение привлекательности, которой не страшны ни царапины, ни следы от пальцев.
Смартфон realme C11 оснащен процессором Helio G35 и оперативной памятью LPDDR4X. По сравнению с предыдущими моделями, где применялась память LPDDR3, прирост скорости при работе с графикой составил 20%, производительность вычислительных операций выросла на 100%.
Двойная 13 Мп основная камера realme C11 поддерживает «Эффект боке» на аппаратном уровне. Благодаря оснащению специальным режимом Nightscape, можно делать снимки даже в условиях плохого освещения и даже ночью.
Дисплей смартфона имеет диагональ 6,5 дюйма, отличается отсутствием рамок и соотношением сторон 20:9. Это открывает простор для игр, просмотра видео и для работы с контентом. Благодаря наличию миниатюрного каплевидного выреза на лицевой панели под селфи-камеру, рабочая площадь экрана составляет 88,7%.
В смартфоне доступны три слота: для двух SIM-карт и одной SD-карты емкостью до 256 ГБ.
realme C11, работающий под управлением Android 10, предлагает ряд технологий, которые также продлят срок службы батареи - заморозку приложений (APP Quick Freeze), оптимизацию работы экрана (Screen Battery Optimization) и интеллектуальный режим энергосбережения (AI Power Saving).
Новый смартфон realme C11 в комплектации 2/32ГБ появится в продаже с 19 августа по цене 8 990 рублей в магазинах партнёрах Беру, М.Видео, Онлайнтрейд, Связной, Ситилинк, DNS, Tmall, Wildberries и др.
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