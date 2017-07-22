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Почему лучший камерофон Mi 10 Ultra оснащен не самой «лучшей» 48 Мп камерой?

13 августа 2020, 11:01




На днях компания Xiaomi объявила о выпуске флагманского смартфона Mi 10 Ultra, который сразу был назван «практически лучшим смартфоном в истории компании». Сообщение об этом было и в новостях THG.ru. Отмечался впечатляющий дизайн аппарата и его камеры, вплоть до самой быстрой технологии зарядки на коммерчески доступном смартфоне. Было заявлено, что Mi 10 Ultra - это «совокупность 10 лет напряженной работы компании».

Однако, несмотря на такие восторженные отзывы, в том числе упоминание о великолепной камере с 120-кратным зумом, было отмечено, что вопреки ожиданиям, новое устройство не было оснащено ожидаемым 108-мегапиксельным сенсором Samsung. Вместо него на аппарате была установлена квадро-камера с основным 48-мегапиксельным сенсором с OIS, 48-мегапиксельным телефото-объективом, PDAF и OIS, 12-мегапиксельным сенсором и 20-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом.

Эксперты выяснили, почему лушчий камерофон Xiaomi Mi 10 Ultra оснащен не самой «лучшей» 48 Мп камерой


Новая камера способна записывать видео с разрешением до 1080p со скоростью до 960 кадров/сек. Доступны отличные режимы записи видео 8K со скоростью 24fps и 4K со скоростью 60 fps. Но вместо 108 Мп пользователи получили «только» 48 Мп сенсор с размером пикселя 2,4 микрон.

Кто производитель этого датчика? Почему выбор пал именно на этот вариант оснащения? Ответ получен!



Соответствующую информацию предоставил Twitter-пользователь @UniverseIce, который поделился информацией о том, что Xiaomi променяла 108-мегапиксельный сенсор Samsung на 48-мегапиксельный сенсор OmniVision OV48C китайской компании China Star. Он был представлен в начале этого года. Его описание полностью подходит под то, которое предоставила китайская компания. Этот сенсор стал первым с 1,2-мкм пикселями, а уже позднее Samsung показала своего 50-мегапиксельного конкурента, где использовала 0,8-мкм пиксели.



Выбирая среди сенсоров с размером пикселей 1/1,3", только Samsung предлагает использовать 108 Мп датчики, представляющие собой отход от классической технологии учета пикселей. Все остальные вендоры до сих пор опираются на выбор именно 48/50 Мп сенсоров. Благодаря такому выбору, модель Mi 10 Ultra сумела попасть в лидеры теста DxOMark, сделав ставку на сенсор China Star и возглавив рейтинг лучших камерофонов по версии DxOMark.



Twiterr-пользователь сообщил также, что Xiaomi использовала дисплей китайской компании China Star с поддержкой 10 бит, которого нет у Samsung.

Эксперты выяснили, почему лушчий камерофон Xiaomi Mi 10 Ultra оснащен не самой «лучшей» 48 Мп камерой




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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