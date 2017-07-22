На днях компания Xiaomi объявила о выпуске флагманского смартфона Mi 10 Ultra, который сразу был назван «практически лучшим смартфоном в истории компании». Сообщение об этом было и в новостях THG.ru. Отмечался впечатляющий дизайн аппарата и его камеры, вплоть до самой быстрой технологии зарядки на коммерчески доступном смартфоне. Было заявлено, что Mi 10 Ultra - это «совокупность 10 лет напряженной работы компании».
Однако, несмотря на такие восторженные отзывы, в том числе упоминание о великолепной камере с 120-кратным зумом, было отмечено, что вопреки ожиданиям, новое устройство не было оснащено ожидаемым 108-мегапиксельным сенсором Samsung. Вместо него на аппарате была установлена квадро-камера с основным 48-мегапиксельным сенсором с OIS, 48-мегапиксельным телефото-объективом, PDAF и OIS, 12-мегапиксельным сенсором и 20-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом.
Новая камера способна записывать видео с разрешением до 1080p со скоростью до 960 кадров/сек. Доступны отличные режимы записи видео 8K со скоростью 24fps и 4K со скоростью 60 fps. Но вместо 108 Мп пользователи получили «только» 48 Мп сенсор с размером пикселя 2,4 микрон.
Кто производитель этого датчика? Почему выбор пал именно на этот вариант оснащения? Ответ получен!
Xiaomi replaced Samsung with a 10bit screen from China Star (Samsung Display does not have a real 10bit screen), and replaced Samsung HMX with OV48C, with better quality. Samsung will gradually be replaced by Chinese suppliers.
Соответствующую информацию предоставил Twitter-пользователь @UniverseIce, который поделился информацией о том, что Xiaomi променяла 108-мегапиксельный сенсор Samsung на 48-мегапиксельный сенсор OmniVision OV48C китайской компании China Star. Он был представлен в начале этого года. Его описание полностью подходит под то, которое предоставила китайская компания. Этот сенсор стал первым с 1,2-мкм пикселями, а уже позднее Samsung показала своего 50-мегапиксельного конкурента, где использовала 0,8-мкм пиксели.
Выбирая среди сенсоров с размером пикселей 1/1,3", только Samsung предлагает использовать 108 Мп датчики, представляющие собой отход от классической технологии учета пикселей. Все остальные вендоры до сих пор опираются на выбор именно 48/50 Мп сенсоров. Благодаря такому выбору, модель Mi 10 Ultra сумела попасть в лидеры теста DxOMark, сделав ставку на сенсор China Star и возглавив рейтинг лучших камерофонов по версии DxOMark.
Among all the 1/1.3" CIS, the HM1 used by Samsung is the worst performer. Only Samsung insists on using 108MP. Huawei vivo Xiaomi adopts 48MP/50MP large pixel sensor is the right direction. And Samsung will go further and further on the wrong road.
Twiterr-пользователь сообщил также, что Xiaomi использовала дисплей китайской компании China Star с поддержкой 10 бит, которого нет у Samsung.
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