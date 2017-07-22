РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Беспроводные наушники OPPO Enco W11 порадовали чистым звуком, стильным дизайном и хорошей автономностью

13 августа 2020, 12:19




Компания OPPO объявила о начале продаж в России беспроводных наушников OPPO Enco W11. Новая модель будет представлена в белом цвете и станет доступна с 21 августа 2020 года по цене 3 990 рублей.

Отличительными признаками OPPO Enco W11 будут качественный чистый звук, стильный дизайн и надежность/автономность. Вендор отмечает также большое внимание, которое было уделено им при разработке интуитивного управления, построенного на принципе соблюдения простоты в деталях.

Заявлено, что OPPO Enco W11 можно будет легко синхронизировать с подключенным через Bluetooth устройством. Достаточно всего один раз указать о необходимости выполнения этой операции автоматически при подключении наушников, чтобы в дальнейшем сопряжение гарнитуры происходило автоматически при открытии кейса.

Беспроводные наушники OPPO Enco W11 порадовали чистым звуком, стильным дизайном и хорошей автономностью


Наличие сенсорного контроля упрощает управление музыкой и звонками. Имеется возможность быстро переключать треки, вызывать голосового ассистента, настраивать громкость простым удлиненным тапом по правому или левому наушнику.



Удобство OPPO Enco W11 - это еще и эргономичность дизайна. Наушники идеально соответствует форме уха, а для удобной и надежной посадки предусмотрен набор мягких силиконовых амбушюр разного размера.

Беспроводные наушники OPPO Enco W11 порадовали чистым звуком, стильным дизайном и хорошей автономностью


Высокое качество звука обеспечивается за счет использования динамических драйверов диаметром 8 мм с титановым покрытием. При беспроводной передаче аудио это гарантирует чистое звучание и глубокие басы. Вендор добавил также особый внутриканальный дизайн, который подавляет внешние шумы при использовании гарнитуры. Новые наушники обладают степенью защиты от пыли и воды стандарта IP55.

Наушники OPPO Enco W11 могут работать на одном заряде до 5 ч, при подзарядке от кейса - до 20 часов. Но даже если нет времени для завершения полной зарядки, 15 минут - вполне достаточный срок, чтобы гарантировать целый час прослушивания музыки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

Читайте также:

  • realme Buds Air Neo: беспроводные наушники на общей волне с Samsung и Apple
  • Беспроводные наушники Sony WH-1000XM4: высокое качество звука с грамотным шумоподавлением
  • Анонс Samsung Galaxy Buds Live: первые наушники компании с активным шумоподавлением
  • Анонс Xiaomi Mi TV Stick: телевизионная приставка всего за $37
  • Koss подала в суд на Apple из-за патентных нарушений

    • следующая новость
    Слухи: Apple представит умные часы и iPad раньше iPhone 12

    предыдущая новость
    Почему лучший камерофон Mi 10 Ultra оснащен не самой «лучшей» 48 Мп камерой?

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания Hiper HPB-750SM-PRO Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая материнская плата Обзор и тестирование блока питания Hiper HPB-750SM-PRO Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    13 августа, 2020

    Слухи: Apple представит умные часы и iPad раньше iPhone 12

    Беспроводные наушники OPPO Enco W11 порадовали чистым звуком, стильным дизайном и хорошей автономностью

    Почему лучший камерофон Mi 10 Ultra оснащен не самой «лучшей» 48 Мп камерой?

    realme объявила о выпуске «Короля автономности» - смартфона realme C11

    12 августа, 2020

    realme Buds Air Neo: беспроводные наушники на общей волне с Samsung и Apple

    Huawei оснащает настольные ПК для госслужб ARM-процессором Huawei Kunpeng взамен Intel Core i9-9900K

    Samsung ведет разработку чипов вместе с ARM и AMD в обход Qualcomm

    Складной гаджет Microsoft Surface Duo поступит в продажу 10 сентября по 102 900 рублей

    Apple подает в суд на небольшую компанию из-за отдаленного сходства логотипов

    Смартфон от ZTE станет первым в мире с подэкранной фронтальной камерой

    OPPO запатентовала смартфон с поддержкой Li-Fi

    Доступ к игровой службе EA Access скоро откроется в Steam

    Слухи: топовый GPU AMD RDNA 2 "Big Navi" будет оснащаться 12 и 16 Гбайт видеопамяти

    11 августа, 2020

    BIOSTAR выпустила две материнские платы Racing Z490A-SILVER (ATX) и Z490T-SILVER (Mini-ITX) среднего уровня

    Анонс Xiaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition: премиальный телевизор с прозрачным экраном

    Анонс Redmi K30 Ultra: доступный смартфон с премиальными характеристиками

    Анонс Xiaomi Mi 10 Ultra: веха десятилетнего развития Xiaomi

    Huawei собирается выпустить смарт-часы Huawei Watch Fit за 119 евро

    Huawei запатентовала полноэкранную технологию разблокировки смартфона по сканеру отпечатков пальцев

    Полиция Кореи арестовала исследователей Samsung при попытке продажи Китаю OLED-технологии струйной печати

    ССЫЛКИ