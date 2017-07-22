Компания OPPO объявила о начале продаж в России беспроводных наушников OPPO Enco W11. Новая модель будет представлена в белом цвете и станет доступна с 21 августа 2020 года по цене 3 990 рублей.
Отличительными признаками OPPO Enco W11 будут качественный чистый звук, стильный дизайн и надежность/автономность. Вендор отмечает также большое внимание, которое было уделено им при разработке интуитивного управления, построенного на принципе соблюдения простоты в деталях.
Заявлено, что OPPO Enco W11 можно будет легко синхронизировать с подключенным через Bluetooth устройством. Достаточно всего один раз указать о необходимости выполнения этой операции автоматически при подключении наушников, чтобы в дальнейшем сопряжение гарнитуры происходило автоматически при открытии кейса.
Наличие сенсорного контроля упрощает управление музыкой и звонками. Имеется возможность быстро переключать треки, вызывать голосового ассистента, настраивать громкость простым удлиненным тапом по правому или левому наушнику.
Удобство OPPO Enco W11 - это еще и эргономичность дизайна. Наушники идеально соответствует форме уха, а для удобной и надежной посадки предусмотрен набор мягких силиконовых амбушюр разного размера.
Высокое качество звука обеспечивается за счет использования динамических драйверов диаметром 8 мм с титановым покрытием. При беспроводной передаче аудио это гарантирует чистое звучание и глубокие басы. Вендор добавил также особый внутриканальный дизайн, который подавляет внешние шумы при использовании гарнитуры. Новые наушники обладают степенью защиты от пыли и воды стандарта IP55.
Наушники OPPO Enco W11 могут работать на одном заряде до 5 ч, при подзарядке от кейса - до 20 часов. Но даже если нет времени для завершения полной зарядки, 15 минут - вполне достаточный срок, чтобы гарантировать целый час прослушивания музыки.
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