Продолжающаяся пандемия COVID-19 серьезно повлияла на сроки выхода на рынок множества продуктов от самых разнообразных брендов. Не обошла эта проблема и Apple. Недавно в компании заявили, что смартфоны iPhone будут представлены уже в сентябре, но последняя утечка говорит о том, что сроки все таки сдвинут до октября.
При этом стало известно, что в сентябре все таки будут представлены новинки от Apple. Речь идет о новых Apple Watch и iPad. По словам инсайдера, Apple Watch Series 6 и неопределенная модель iPad будут анонсированы без проведения какого-либо специального мероприятия.
Что интересно, если эти слухи окажутся правдивыми, то впервые в истории Apple представит новые умные часы и другие гаджеты отдельно от очередной серии iPhone. Что касается iPhone 12, то сообщается, что запуск может состояться 12 октября, причем предварительное бронирование начнется на той же неделе, а поставки базовой модели начнутся через неделю после этого.
Однако не все модели поступят в продажу вместе. Сообщается, что в то время как iPhone 12 будет доступен для покупки в самом октябре, другие модели в линейке, включая iPhone 12 Pro, поступят в продажу в ноябре. Однако и к этой информации нужно относиться с долей скептицизма.
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