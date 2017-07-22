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Слухи: Apple представит умные часы и iPad раньше iPhone 12

13 августа 2020, 13:16




Продолжающаяся пандемия COVID-19 серьезно повлияла на сроки выхода на рынок множества продуктов от самых разнообразных брендов. Не обошла эта проблема и Apple. Недавно в компании заявили, что смартфоны iPhone будут представлены уже в сентябре, но последняя утечка говорит о том, что сроки все таки сдвинут до октября.

Apple представит умные часы и iPad раньше iPhone 12


При этом стало известно, что в сентябре все таки будут представлены новинки от Apple. Речь идет о новых Apple Watch и iPad. По словам инсайдера, Apple Watch Series 6 и неопределенная модель iPad будут анонсированы без проведения какого-либо специального мероприятия.


Что интересно, если эти слухи окажутся правдивыми, то впервые в истории Apple представит новые умные часы и другие гаджеты отдельно от очередной серии iPhone. Что касается iPhone 12, то сообщается, что запуск может состояться 12 октября, причем предварительное бронирование начнется на той же неделе, а поставки базовой модели начнутся через неделю после этого.

Однако не все модели поступят в продажу вместе. Сообщается, что в то время как iPhone 12 будет доступен для покупки в самом октябре, другие модели в линейке, включая iPhone 12 Pro, поступят в продажу в ноябре. Однако и к этой информации нужно относиться с долей скептицизма.



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