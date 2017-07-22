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Бюджетный Motorola Moto E7 получит аккумулятор емкостью 5000 мАч

13 августа 2020, 14:18




Грядущие бюджетные модели Motorola Moto E7 и E7 Plus уже довольно давно появляются в новостях, что свидетельствует о том, что их запуск близок. Кроме того, недавно Moto E7 был сертифицирован FCC.

бюджетная Motorola E7


Сертификация FCC дает нам представление о некоторых ключевых характеристиках предстоящего смартфона. Так, на его задней панели расположен квадратный модуль камеры с тремя отверстиями. Скорее всего, там будут расположены либо три сенсора камеры, либо два сенсора и светодиодная вспышка.



На задней панели также расположен сканер отпечатков пальцев, который встроен в логотип Moto. Также известно, что смартфон будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Ожидается, что E7 будет оснащен 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1520 пикселей). Скорее всего, он будет работать либо на чипсете Snapdragon 460, либо на Snapdragon 632. Телефон также будет доступен в варианте с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш-памяти, но базовая модель может иметь 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти.

Кроме того, недавно модель появилась в списках одного из испанских ритейлеров по цене в $150 (11 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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