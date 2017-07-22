Грядущие бюджетные модели Motorola Moto E7 и E7 Plus уже довольно давно появляются в новостях, что свидетельствует о том, что их запуск близок. Кроме того, недавно Moto E7 был сертифицирован FCC.
Сертификация FCC дает нам представление о некоторых ключевых характеристиках предстоящего смартфона. Так, на его задней панели расположен квадратный модуль камеры с тремя отверстиями. Скорее всего, там будут расположены либо три сенсора камеры, либо два сенсора и светодиодная вспышка.
На задней панели также расположен сканер отпечатков пальцев, который встроен в логотип Moto. Также известно, что смартфон будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.
Ожидается, что E7 будет оснащен 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1520 пикселей). Скорее всего, он будет работать либо на чипсете Snapdragon 460, либо на Snapdragon 632. Телефон также будет доступен в варианте с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш-памяти, но базовая модель может иметь 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти.
Кроме того, недавно модель появилась в списках одного из испанских ритейлеров по цене в $150 (11 000 руб.).
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