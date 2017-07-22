Некоторые характеристики предстоящего игрового ноутбука Redmi сегодня были опубликованы компанией на ее официальном аккаунте в социальной сети Weibo. Так, теперь официально подтверждено, что игровой ноутбук Redmi G будет оснащен новейшими процессорами Intel Core 10-го поколения и, как ожидается, будет работать в паре с дискретными графическими процессорами NVIDIA.
Ноутбук будет оснащен 16,1-дюймовым дисплеем с частотой частотой обновления 144 Гц. Разрешение дисплея составит 1080p. Он будет поддерживать 100 процентов цветовой гаммы sRGB.
Под капотом Redmi G будет трудиться процессор Intel Core i7 10-го поколения с видеокартой NVIDIA. Ожидается, что эти ноутбуки будут оснащены видеокартами от серии GTX 16 до карт RTX. Официальные постеры с изображениями также показали, что ноутбуки будут иметь улучшенные решения для охлаждения благодаря двум вентиляторам, которые соединяются с двумя тепловыми трубами.
Новинка получит стандартный набор портов, включая зарядку, HDMI, порты mini DP, а также порт LAN. Ранее сообщалось, что новые ноутбуки Redmi будут представлены 14 августа.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".