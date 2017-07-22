Intel уже с 2018 года работает над графической архитектурой под названием He-HPG и, как сообщают инсайдеры, первые чипы на основе этой архитектуры должны увидеть свет уже в 2021 году. Они будут использоваться в составе видеокарт Intel.
По некоторым данным, в составе игровых карт будет использоваться память стандарта GDDR6 и аппаратное ускорение трассировки лучей. Игровой графический процессор, который будет доступен в качестве внешней видеокарты, включает в себя все плюсы архитектур: Xe-HPC, Xe-LP и Xe-HP, от которых он почерпнул вычислительную мощность, производительную графику и масштабируемость.
Но, конечно, настоящий тест будет заключаться в том, чтобы увидеть, как этот чип будет соперничать с графическими процессорами от AMD и NVIDIA, которые доминируют на компьютерном рынке.
Известно, что за разработку самих графических процессоров будет отвечать компания со стороны, а выход первого готового продукта ожидается в 2021 году. По данным портала VideoCardz, в чипе будет задействовано 512 исполнительных блоков.
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