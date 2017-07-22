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Первые видеокарты на архитектуре He-HPG от Intel появятся в 2021 году

13 августа 2020, 17:35




Intel уже с 2018 года работает над графической архитектурой под названием He-HPG и, как сообщают инсайдеры, первые чипы на основе этой архитектуры должны увидеть свет уже в 2021 году. Они будут использоваться в составе видеокарт Intel.

Первые видеокарты на архитектуре He-HPG от Intel появятся в 2021 году


По некоторым данным, в составе игровых карт будет использоваться память стандарта GDDR6 и аппаратное ускорение трассировки лучей. Игровой графический процессор, который будет доступен в качестве внешней видеокарты, включает в себя все плюсы архитектур: Xe-HPC, Xe-LP и Xe-HP, от которых он почерпнул вычислительную мощность, производительную графику и масштабируемость.



Но, конечно, настоящий тест будет заключаться в том, чтобы увидеть, как этот чип будет соперничать с графическими процессорами от AMD и NVIDIA, которые доминируют на компьютерном рынке.

Известно, что за разработку самих графических процессоров будет отвечать компания со стороны, а выход первого готового продукта ожидается в 2021 году. По данным портала VideoCardz, в чипе будет задействовано 512 исполнительных блоков.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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