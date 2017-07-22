Как стало известно, во время недавно проведенного мероприятия «Unpacked 2020», Samsung по неизвестной причине так и не коснулась важной и чрезвычайно полезной темы, касающейся динамического управления частотой обновления экрана. Ожидается, что компания собирается использовать эту технологию, начиная уже со второй половины 2020 года.
Речь идет об усовершенствованной системе адаптивного управления частотой обновления экрана, которая, как ожидается, будет применяться в новых моделях Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy Z Fold 2. Благодаря этому новшеству ожидается значительный рост времени автономной работы смартфонов. Экономия будет возникать за счет адаптивного изменения частоты обновления экрана, которая будет настраиваться в зависимости от выводимого на экран контента.
Samsung поделился результатами применения этой технологии.
Как оказалось, благодаря новшеству, энергопотребление Galaxy Note 20 Ultra снижается почти на четверть - до 22% в смешанном режиме взаимодействия с устройством, когда на экран выводится разнородный контент, и до 60% при просмотре фотографий (в этом случае частота обновления экрана снижается до 10 Гц).
Как отмечают эксперты, применение этой технологии позволит существенно поднять эффективность работы смартфонов. Поэтому следует непременно обратить внимания на эту технологию. С их точки зрения она станет обязательной для всех будущих устройств южнокорейской компании.
Стали известны также и некоторые технические подробности работы этого механизма. В частности отмечается, что новый подход подразумевает динамический контроль и экономию заряда батареи.
Предусматривается автоматическое изменение частоты обновления в зависимости от контента, отображаемого на экране. Для отображения текста частота снижается до 1-11 Гц, при просмотре фильмов она снижается до уровня в диапазоне от 24 до 60 Гц, при запуске игровых программ - до уровня в диапазоне от 30 до 120 Гц.
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