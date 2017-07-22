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Epic Games даст игрокам существенные скидки, если они не будут делать покупки через App Store или Play Store

13 августа 2020, 18:35




Начиная с сегодняшнего дня Epic Games вводит существенные скидки на покупки, если игроки оплачивают товары через PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC и Mac. Скидки доступны на мобильных устройствах, если игроки используют новую опцию "Epic direct payment" вместо App Store или Google Play. Благодаря этому игроки сэкономят до 20 процентов, а Epic избежит необходимости платить 30-процентные сборы, которые взимаются Apple и Google.

Epic Games даст игрокам существенные скидки


Это, похоже, является частью продолжающегося недовольства Epic политикой Apple и Google. Компания постоянно жаловалась на огромные сборы Apple и Google. Компания даже отложила вывод Fortine в магазин приложений Google Play Store, чтобы избежать этих поборов.



Такие скидки - очень смелый шаг. По сути, они стимулируют отказ от использования методов оплаты в приложениях Apple и Google. На мобильных устройствах игроки увидят опцию оплаты App Store или Google Play рядом с опцией Epic direct payment. Параллельное сравнение дает довольно ясное представление о том, как вас ограбят, если вы будете покупать через Apple или Google.

Epic Games даст игрокам существенные скидки


Epic - не единственная компания, которая выступает против сборов Apple и Google за покупки в приложениях. Spotify, Basecamp и Telegram тоже жаловались на это. Федеральная антимонопольная служба США внимательно изучает политику Apple в App Store, а в Евросоюзе даже началось антимонопольное расследование.



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