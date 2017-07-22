Команда исследователей из Южной Кореи разработала ползучий чехол для смартфона, который заставляет телефон буквально ползти к ближайшей беспроводной зарядке. Изделие, на первый взгляд, весьма странное и, видимо, рассчитано на очень ленивую аудиторию.
Гаджет, получивший название CaseCrawler, оснащен крошечными "ножками", которые не так заметны глазам, даже когда они двигаются. Когда ножки не используются, они складываются, оставляя спинку телефона плоской. Движение CaseCrawler не очень гладкое, но впечатляет, когда такой роботизированный механизм вводится в действие для выполнения простой, но важной задачи - зарядки вашего телефона.
Робот, который крепится к корпусу смартфона и способен поднимать груз весом более 300 грамм. Само устройство весит 22,7 грамма, что в 13 раз меньше того, что он может поднять. Робот также имеет толщину всего 16 мм. Толщина и вес увеличиваются после того, как он полностью интегрирован в корпус.
CaseCrawler не будет доступен в ближайшее время, так как все еще находится на стадии исследования. Нет никакой временной шкалы для года его выпуска. Исследовательская группа намекнула, что в будущем, если будут обеспечены "соответствующие функции зондирования и управления", робот даже сможет самостоятельно вернуться в руки владельца, как только телефон будет заряжен.
Уже сейчас существует технология беспроводной зарядки по воздуху. Такая технология, когда она придет на потребительский рынок, сделает этого робота почти бесполезным. До тех пор мы подождем и посмотрим, когда этот продукт будет вытеснен.
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