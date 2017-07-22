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Wingtech Galaxy M01s за $130: первый ODM-смартфон Samsung в этом году

13 августа 2020, 20:26




Не так давно Samsung стала активно развивать направление производства ODM-смартфонов, рассматривая это направление как стратегическое для развития собственного бизнеса. Речь идет выпуске недорогих смартфонов, но не под собственным брендом Samsung.

Напомним, ODM (Original Design Manufacturer) - это такой вид выпуска изделий, когда компания занимается проектной стадией разработки модели. Затем проект передается другому вендору, который адаптирует его под собственный бренд и выпускает, сохраняя основы ODM-разработчика.

За направление ODM недорогих устройств отвечает TM Roh. Он возглавил мобильное подразделение Samsung в начале этого года. Модель бизнеса выстроена так, что Samsung не выпускает эти устройства на собственных предприятиях. Компания занимается только проектной разработкой, а производство передается другому подрядчику, который обычно размещает его в Китае. Так южнокорейские технологии быстрей проникают и в недорогой сегмент.

Wingtech Galaxy M01s за 130 долл. - первый ODM-смартфон Samsung в этом году


В начале года Samsung строила агрессивные планы внедрения ODM для некоторых своих бюджетных моделей. Было многое сделано, чтобы сократить производственные расходы и сделать эти модели телефонов более популярными на рынке. Ожидалось, что в этом году компания выпустит несколько ODM-моделей, однако планы были сорваны разразившейся пандемией COVID 19.

В результате производственные линии, выделенные под намеченные устройства, были остановлены, когда разразилась пандемия. Потребовалось время, чтобы запустить цепочку поставок и производственный процесс снова. И только сейчас наконец все восстановлено, а ODM-партнеры Samsung в Китае приступили к выпуску устройств.

Первый ODM-смартфон Samsung в этом году - это модель Galaxy M01s. Он был анонсирован в июне как устройство начального уровня стоимостью около 130 долларов. Устройство производится в Китае компанией Wingtech.



Хотя производство телефона уже возобновлено, пандемия вынудила Samsung пересмотреть производственные цели. Ранее Samsung собирался отгрузить до 60 млн ODM-смартфонов в 2020 году, теперь план отгрузки сокращен и составляет от 24 до 26 млн единиц.

В то же время дистрибьюторы устройств Samsung отмечали фактически рост спроса, но Wingtech и Hwachin, его производственные партнеры, так и не смогли быстро нарастить производство. Samsung старается наладить работу с этим компаниями, чтобы устранить узкие места в производстве и реализовать свое видение в развитии ODM-бизнеса.



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