РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В анналах SANDRA найдены данные по процессору 5-го поколения AMD Ryzen "Cezanne"

13 августа 2020, 21:15




В базе данных SiSoft SANDRA обнаружена обширная информация, имеющая отношение к процессору 5-го поколения AMD Ryzen "Cezanne" APU.

Первое, что бросается в глаза и составляет полезную сущность этих данных - подробные намеки на то, в каких прикладных областях может найти применение создаваемое решение.

Среди отмеченных есть направления Вычислительной обработки (Processing); Повышения производительности работы с памятью (Memory Bandwidth); Работы с криптографией, в т.ч. повышенной защиты (Cryptography (High Security)); Анализ финансовых данных (Financial Analysis); Научные исследования (Scientific Analysis).

Прикладное применение процессора "Cezanne" сильно напоминает чип "Renoir." Его предлагается применять в тех же решениях для которых создавалась архитектура "Vega".

В анналах SANDRA найдены данные по процессору 5-го поколения AMD Ryzen


Из материалов можно также узнать, что блок графической поддержки iGPU имеет схожую конфигурацию ядер и насчитывает до 512 потоковых узлов обработки, а также возможный вариатор тактовых частот для механизма iGPU, действующий согласованно по всем подсоединенным чипам Ryzen 4000 "Renoir".

Наиболее интересная часть инноваций относится к работе вычислительного блока процессора. Хотя точное количество ядер процессора до сих пор остается в тайне, AMD уже развертывает микроархитектуру «Zen 3», где все процессорные ядра будут иметь возможность совместно работать с огромным общим хранилищем, объединенным в кэш L3.



Эксперты отмечают, что iGPU на основе «Vega» должен отличаться более высокой производительностью, чем решение, выстроенное на «Renoir». Этому способствуют более высокие тактовые частоты и, возможно, более развитый вычислительный механизм IPC.

На скриншоте SANDRA показан iGPU с тактовой частотой 1,85 ГГц. Это на 100 МГц выше тактовых частот процессоров Ryzen 4000H и 4000U.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

Читайте также:

  • Huawei оснащает настольные ПК для госслужб ARM-процессором Huawei Kunpeng взамен Intel Core i9-9900K
  • ASRock представила новые компактные компьютеры - DeskMini H470 и DeskMini X300
  • Обновленные 27-дюймовые iMac получили новые процессоры от Intel и ряд других новшеств
  • ZOTAC представила безвентиляторный мини-ПК ZBOX C Edge C1341
  • Первый 24-дюймовый Apple iMac с собственным ARM-чипом может появиться в начале 2021 года

    • предыдущая новость
    Wingtech Galaxy M01s за $130: первый ODM-смартфон Samsung в этом году

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания Hiper HPB-750SM-PRO Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая материнская плата Обзор и тестирование блока питания Hiper HPB-750SM-PRO Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    13 августа, 2020

    В анналах SANDRA найдены данные по процессору 5-го поколения AMD Ryzen "Cezanne"

    Wingtech Galaxy M01s за $130: первый ODM-смартфон Samsung в этом году

    В Южной Корее разработали чехол, который доставит смартфон до зарядки

    Epic Games даст игрокам существенные скидки, если они не будут делать покупки через App Store или Play Store

    Samsung резко снизит энергопотребление флагманских смартфонов уже во второй половине 2020 года

    Первые видеокарты на архитектуре He-HPG от Intel появятся в 2021 году

    Игровой ноутбук Redmi G получит новейшие процессоры Intel

    Бюджетный Motorola Moto E7 получит аккумулятор емкостью 5000 мАч

    Слухи: Apple представит умные часы и iPad раньше iPhone 12

    Беспроводные наушники OPPO Enco W11 порадовали чистым звуком, стильным дизайном и хорошей автономностью

    Почему лучший камерофон Mi 10 Ultra оснащен не самой «лучшей» 48 Мп камерой?

    realme объявила о выпуске «Короля автономности» - смартфона realme C11

    12 августа, 2020

    realme Buds Air Neo: беспроводные наушники на общей волне с Samsung и Apple

    Huawei оснащает настольные ПК для госслужб ARM-процессором Huawei Kunpeng взамен Intel Core i9-9900K

    Samsung ведет разработку чипов вместе с ARM и AMD в обход Qualcomm

    Складной гаджет Microsoft Surface Duo поступит в продажу 10 сентября по 102 900 рублей

    Apple подает в суд на небольшую компанию из-за отдаленного сходства логотипов

    Смартфон от ZTE станет первым в мире с подэкранной фронтальной камерой

    OPPO запатентовала смартфон с поддержкой Li-Fi

    Доступ к игровой службе EA Access скоро откроется в Steam

    ССЫЛКИ