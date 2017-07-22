В базе данных SiSoft SANDRA обнаружена обширная информация, имеющая отношение к процессору 5-го поколения AMD Ryzen "Cezanne" APU.
Первое, что бросается в глаза и составляет полезную сущность этих данных - подробные намеки на то, в каких прикладных областях может найти применение создаваемое решение.
Среди отмеченных есть направления Вычислительной обработки (Processing); Повышения производительности работы с памятью (Memory Bandwidth); Работы с криптографией, в т.ч. повышенной защиты (Cryptography (High Security)); Анализ финансовых данных (Financial Analysis); Научные исследования (Scientific Analysis).
Прикладное применение процессора "Cezanne" сильно напоминает чип "Renoir." Его предлагается применять в тех же решениях для которых создавалась архитектура "Vega".
Из материалов можно также узнать, что блок графической поддержки iGPU имеет схожую конфигурацию ядер и насчитывает до 512 потоковых узлов обработки, а также возможный вариатор тактовых частот для механизма iGPU, действующий согласованно по всем подсоединенным чипам Ryzen 4000 "Renoir".
Наиболее интересная часть инноваций относится к работе вычислительного блока процессора. Хотя точное количество ядер процессора до сих пор остается в тайне, AMD уже развертывает микроархитектуру «Zen 3», где все процессорные ядра будут иметь возможность совместно работать с огромным общим хранилищем, объединенным в кэш L3.
Эксперты отмечают, что iGPU на основе «Vega» должен отличаться более высокой производительностью, чем решение, выстроенное на «Renoir». Этому способствуют более высокие тактовые частоты и, возможно, более развитый вычислительный механизм IPC.
На скриншоте SANDRA показан iGPU с тактовой частотой 1,85 ГГц. Это на 100 МГц выше тактовых частот процессоров Ryzen 4000H и 4000U.