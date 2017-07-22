Более десятка крупнейших американских технологических компаний обратились на этой неделе в администрацию Трампа, чтобы предупредить о возможных последствиях, которые могут произойти на их платформах в результате наложения запрета на деятельность WeChat - мобильной коммуникационной системы для передачи текстовых и голосовых сообщений, разработанной китайской компанией Tencent. Эти предупреждения было высказаны во время телефонной теле-конференции с президентом США.
Среди компаний, обратившихся к президенту - Apple, Disney, Ford, Intel, Morgan Stanley, UPS и Walmart. Они проинформировали Белый дом, что последствия для американского бизнеса могут быть «крайне серьезными».
В частности, они заявили, что американские компании, чей бизнес тесно связан с Китаем, выступают против планов администрации Трампа наложить ограничения на операции с использованием приложения WeChat. С их точки зрения, подобные действия со стороны администрации Трампа способны подорвать конкурентоспособность американских компаний на китайском рынке - второго по величине в мире.
Представители американского крупного бизнеса отметили, что те, кто не живет в Китае, не осознают, насколько колоссальными будут последствия, если американским компаниям не будет разрешено использовать его сервис. Это сразу поставит их в невыгодное положение в Китае.
Напомним, что Трамп намерен запретить использование приложений и сервисов, базирующихся в Китае. В частности, это коснулось таких приложений, как TikTok от ByteDance и WeChat от Tencent. Однако Трамп уже подписал распоряжение, которое запрещает не только применение двух названных приложений в США, но и проведение любых операций с их материнскими компаниями. Распоряжения пока не вступили в силу, но отсрочка составляет всего 45 дней.
Принятые решения до сих пор вызывают множество вопросов.
Первое, что непонятно для американского бизнеса - это область действия, на которую распространяются принимаемые решения. Относится ли это только к устройствам, которые работают на территории США или ко всем транзакциям по всему миру, включая Китай? Очевидно, что второй вариант является катастрофическим для американских компаний, поэтому это внедрение будет иметь разрушительные последствия для Apple и Intel.
Известный аналитик Мин-Чи Куо даже сделал оценочных прогноз, заявив, что в этом случае глобальные продажи Apple упадут на 30%. Поскольку WeChat имеет очень широкое хождение в Китае, запрет WeChat в App Store по всему миру приведет к полному прекращению продаж iPhone в Китае.
Необходимо учесть также то, что на потребительском уровне WeChat играет для среднестатистического китайца роль операционной системы, отмечают обозреватели. «WeChat - это не просто служба обмена сообщениями. Это, по сути, операционная система [...] Средний китаец берет телефон и сразу же открывает WeChat. Практически все, что они делают, происходит в одном приложении [...]», - отмечают эксперты.
В такой ситуации IPhone без WeChat практически бесполезен в Китае. «Никто этого не захочет, никто не купит», - делают вывод американские эксперты.
Вторая проблема, на которую обращают внимание американские вендоры - нарастание опасности ответных мер со стороны Китая против компаний США. Самой очевидной целью станет Apple, заявили представители этой компании.
Отметим, что МИД Китая уже гневно отреагировал на ограничения США на использование WeChat и TikTok, заявив, что Вашингтон «осуществляет политические манипуляции и подавление».
Отмечается, что согласно проведенному опросу, опубликованному Американо-китайским деловым советом, 86% из более чем 100 компаний-членов сообщают, что двусторонняя напряженность привела к снижению продаж или иным образом повлияла на их бизнес в Китае. «Мы были исключены из некоторых заявок, потому что мы американская компания», - цитируется в отчете одна компания.
Отмечается, что Белый дом пока еще не рассмотрел предложения, сделанные американскими компаниями, но считается, что время для «разъяснения», которое ограничило бы порядок транзакций внутри США, еще остается.
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