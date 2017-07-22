Redmi сегодня официально начала продавать маршрутизатор Redmi Router AX6 Wi-Fi 6 в Китае. Он оценивается в $57 (4200). Как следует из названия, это модернизированный вариант маршрутизатора Redmi AX5, представленного пару месяцев назад. Он имеет стандартный для маршрутизаторов Xiaomi простой и элегантный дизайн. Его габариты 320 x 320 x 55 мм, а все - 0,95 кг.
Устройство оснащено шестиядерным чипсетомQualcomm, который включает в себя четыре ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,4 ГГц и двухъядерный NPU для ускорения аппаратного уровня с тактовой частотой 1,7 ГГц. Этот чипсет изготовлен с использованием 14-нм процесса.
Маршрутизатор Redmi AX6 поддерживает Wi-Fi 6 и имеет двухдиапазонную поддержку -- 2,4 ГГц и 5 ГГц для одновременной беспроводной скорости до 2976 Мбит/с. Кроме того на борту поддержка полного гигабитного сетевого порта.
Компания утверждает, что маршрутизатор поддерживает передачу OFDMA, мульти-девайсный доступ в интернет, а также может завершить передачу данных с восьми устройств за одну передачу и сократить сетевую задержку более чем на 35 процентов.Redmi Router AX6 Wi-Fi 6 поддерживает функцию Mesh-сети.
Для тех, кто не знает, Redmi Router AX5, запущенный в июне этого года, был первым маршрутизатором Wi-Fi 6 компании. С другой стороны, Xiaomi выпустила на рынок в этом году два Wi-Fi маршрутизатора -- Mi Router AX1800 и Mi AIoT Router AX3600.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".