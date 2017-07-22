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Redmi представил производительный игровой ноутбук Redmi G

14 августа 2020, 12:30




Redmi представила свой новый игровой ноутбук, получивший название Redmi G. Новинка имеет 16,1-дюймовый дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей со 100% охватом цветовой гаммы sRGB, 81% отношением экрана к корпусу, углом обзора 178°, яркостью 300 нит и антибликовым покрытием. Ноутбук представлен в трех вариантах в зависимости от цены и комплектации. Интересно, что лишь только средний и верхний варианты имеют частоту обновления 144 Гц, в то время как базовая модель ограничена 60 Гц.

Redmi представил свой первый игровой ноутбук


Под капотом три различных варианта процессора. Базовый вариант предполагает процессор Intel Core i5-10200H и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650. Средняя комплектация оснащена процессором Intel Core i5-10300H и графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. Топовый вариант предусматривает наличие процессора Intel Core i7-10750H и все той же NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti.



Что касается памяти, то все модели поставляются с 16 ГБ (2x 8 ГБ) ОЗУ DDR4-2933 и 512-ГБ NVMe PCIe SSD (до 2 ТБ). Все ноутбуки поддерживают Wi-fi 6, Bluetooth 5.1 и оснащаются портами Gigabit Ethernet, USB 2.0, USB Type-C, 1 x Mini DP 1.4, 1 X HDMI 2.0, двумя USB 3.0 Gen2, и 3,5 мм разъемом для наушников.

Базовый вариант Redmi G оценивается в $763 (56 000 руб), средний вариант стоит $907 (66 000 руб), а максимальная комплектация обойдется в $1007 (74 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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