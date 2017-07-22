Вместе с игровым ноутбуком Redmi G, бренд Redmi также представил еще одну модель ноутбука - RedmiBook Air 13. Новинка имеет цельнометаллический корпус, при этом веся всего 1,05 килограмма и имея толщину всего 13 мм.
Он оснащен 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей и соотношением сторон 16:10. Дисплей поддерживает 100% цветовой гаммы sRGB и имеет яркость 300 нит.
Под капотом устройства процессор Intel Core i5-10210Y 10-го поколения. Ноутбук предлагается в двух вариантах конфигурации памяти - 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти с 512 ГБ SSD. На борту есть медный модуль рассеивания тепла. Модель поддерживает Wi-Fi 6 наряду с Bluetooth 5.1.
RedmiBook Air 13 оснащен батареей на 41 Вт*ч, что должно обеспечить ноутбуку восемь часов автономной работы. В комплекте также идет адаптер зарядки мощностью 65 Вт. Ноутбук оснащен двумя портами USB Type-C и разъемом для наушников 3,5 мм на правой стороне.
Модель RedmiBook Air 13 С 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD стоит $705 (52 000 руб.), в то время как модель с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD обойдется в $748 (55 000 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".