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Китайские пользователи назвали iPhone без WeChat электронным мусором

14 августа 2020, 14:15




Недавно стало известно о том, что администрация Трампа наложила запрет на использование популярного китайского приложения WeChat. Такие меры властей США вынудят Apple удалить приложение из своего магазина приложений, что, как ожидается, приведет к потере значительной части продаж компании в Китае. Учитывая все это, Apple планирует всячески противостоять решениям президента США.

Китайские пользователи считают, что без WeChat iPhone станет электронным мусором


На данный момент неизвестно, будет ли запрет на приложение WeChat строго ограничен только американским App Store или глобальным. Tencent, материнская компания WeChat, заявила, что считает, что запрет применим только в США, но стремится к ясности. Причина такой неуверенной атмосферы вокруг нового постановления кроется в его расплывчатой формулировке, которая гласит о запрете любых транзакций, связанных с WeChat.



Согласно опросу Bloomberg, 95 процентов из 1,2 миллиона китайских пользователей Apple заявили, что они скорее переключатся на Android-устройство, чем будут использовать iPhone без WeChat. Пользователь из Гонконга заявил, что запрет WeChat превратит iPhone в "электронный мусор".

Согласно данным Wall Street Journal, более десятка компаний, включая Apple, Ford, Walmart и Disney, выступают против запрета. В своем обращении к Белому дому известные бренды подробно описали негативные последствия, которые запрет на WeChat будет иметь для их бизнеса. Поскольку WeChat используется также для платежей, электронной коммерции и маркетинга, Tencent заявила, что любое устройство без него будет чрезвычайно трудно продать в Китае.

Сегодня также стало известно, что на фоне запрета WeChat популярность приложения чрезвычайно выросла. В Китае загрузки мессенджера увеличились на 41 процент. То же самое касается и США.



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