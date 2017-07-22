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Мобильная игра Harry Potter Puzzles and Spells открыта для предварительной регистрации

14 августа 2020, 14:25




Американский разработчик онлайн-игр компания компания Zynga объявила о начале предварительной регистрации на получение доступа к новой мобильной онлайн-игре Harry Potter: Puzzles & Spells - головоломки в жанре «три в ряд». Игра будет доступна для платформ iOS, Android, Facebook и Amazon. Все желающие имеют возможность зарегистрироваться в Google Play, чтобы стать первыми ее участниками.

Жанр компьютерных игр «Три в ряд» относится к казуальному типу. Он характеризуется тем, что на игровом поле появляется таблица или сетки из элементов, а перед игроком ставится задача манипулировать ими и добиваться совпадений с шаблонными комбинациями, принятыми в игре. Если цель достигнута, то собранные элементы исчезают.

Мобильная игра Harry Potter Puzzles & Spells открыта для предварительной регистрации


Ожидается, что новая игра станет первой официально лицензированной головоломкой, основанной на исследованиях мира Гарри Поттера. Это должно произойти в самом ближайшем будущем.



Выпуск игры компанией Zynga можно считать огромным достижением. Это позволит официально запустить в прокат одну из немногих мобильных игр, где было получено официальное разрешение на использование персонажа Гарри Поттера и любимых персонажей - Гермионы, Рона и многих других.




Разработчики уже сообщили, что внесли небольшие изменения в жанр «три в ряд».

Например, игроки смогут повышать свой опыт и наращивать могущество, приобретая заклинания и зелья. Им будет доступен также режим участия в специальных соревнованиях и головоломках, включая использование шоколадных лягушек, других сладостей и предметов, относящихся к Поттериане.

Благодаря активным победам в головоломках можно заработать очки опыта и использовать их для получения новых магических способностей, а также для повышения уровня и настройки уникальных персонажей.

«Мы хотели сделать игру праздником не только книг о Гарри Поттере, но и всех поклонников, выросших на чтении этой серии», - заявил президент Zynga Бернард Ким.

Игра уже доступна на Филиппинах в рамках периода «мягкого запуска». Ожидается, что скоро она появится во всем мире.



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