Недавно в интернете появился новый патент Huawei, в котором подробно описан новый складной смартфон, который поставляется со стилусом и дополнительным дисплеем. Вполне возможно, что это будущий Huawei Mate X2.
Huawei подала патент на промышленный образец еще в 2019 году в CNIPA (Китайское национальное управление интеллектуальной собственности), который был одобрен и опубликован ранее сегодня. Примечательным аспектом складного смартфона является тот факт, что он оснащен стилусом и имеет дополнительный дисплей прямо рядом с основным экраном, который следует за внутренней складной конструкцией.
Если посмотреть на детальные изображения, то рамки вокруг основного экрана тонкие, в том числе и рядом со вторичным дисплеем. Этот вспомогательный дисплей узкий и длинный, охватывающий всю длину с левой стороны, и имеет два выреза для двойной фронтальной камеры. Вся эта установка слегка приподнята, обеспечивая пространство и для стилуса. На задней панели можно найти квадро-камеру.
В то время как часть дополнительного дисплея и модуля камеры довольно толстая, часть с гибким дисплеем имеет небольшую толщину. Это позволяет устройству складываться прямо до суб-дисплея, соответствуя ему по общей толщине в сложенном виде. Примечательно, что никаких физических кнопок на устройстве не наблюдается, что может свидетельствовать о функциональности его меньшего дисплея.
К сожалению, патент может так и остаться лишь патентом, как это часто бывает у крупных технологических компаний. Остается лишь ждать и, возможно, подобное устройство все же увидит свет.
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