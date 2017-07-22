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Huawei запатентовала складной смартфон со стилусом и дополнительным дисплеем

14 августа 2020, 15:36




Недавно в интернете появился новый патент Huawei, в котором подробно описан новый складной смартфон, который поставляется со стилусом и дополнительным дисплеем. Вполне возможно, что это будущий Huawei Mate X2.

Huawei запатентовала складной смартфон


Huawei подала патент на промышленный образец еще в 2019 году в CNIPA (Китайское национальное управление интеллектуальной собственности), который был одобрен и опубликован ранее сегодня. Примечательным аспектом складного смартфона является тот факт, что он оснащен стилусом и имеет дополнительный дисплей прямо рядом с основным экраном, который следует за внутренней складной конструкцией.



Если посмотреть на детальные изображения, то рамки вокруг основного экрана тонкие, в том числе и рядом со вторичным дисплеем. Этот вспомогательный дисплей узкий и длинный, охватывающий всю длину с левой стороны, и имеет два выреза для двойной фронтальной камеры. Вся эта установка слегка приподнята, обеспечивая пространство и для стилуса. На задней панели можно найти квадро-камеру.

В то время как часть дополнительного дисплея и модуля камеры довольно толстая, часть с гибким дисплеем имеет небольшую толщину. Это позволяет устройству складываться прямо до суб-дисплея, соответствуя ему по общей толщине в сложенном виде. Примечательно, что никаких физических кнопок на устройстве не наблюдается, что может свидетельствовать о функциональности его меньшего дисплея.

К сожалению, патент может так и остаться лишь патентом, как это часто бывает у крупных технологических компаний. Остается лишь ждать и, возможно, подобное устройство все же увидит свет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X5. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".


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