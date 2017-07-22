Смартфоны серии Realme C являются самыми доступными гаджетами бренда. Компания реструктурирует эту серию, предлагая телефоны в каждой ценовой категории, а не одну модель за квартал или два. После презентации Realme C11 в июне, компания уже на следующий месяц анонсировала Realme C15. Теперь пришла очередь Realme C12.
Realme C12 разделяет дизайн и некоторые технические характеристики с телефонами, выпущенными до него в рамках этой серии. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и выемкой для фронтальной камеры.
Основная камера новинки оснащена тремя сенсорами - это 13-мегапиксельный датчик, 2 мегапиксельный монохромный сенсор и 2 мегапиксельный датчик макросъемки. Фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей.
У него по капотом чипсет MediaTek Helio G35, 3 ГБ оперативной памяти, а также 32 ГБ встроенной памяти. Есть возможность расширить память за счет карты microSD. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Есть поддержка обратной зарядки, порт MicroUSB, 3,5-мм разъем для наушников и пользовательский интерфейс Realme на базе Android 10.
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