РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Realme C12: доступный смартфон с емким аккумулятором и большим дисплеем

14 августа 2020, 16:14




Смартфоны серии Realme C являются самыми доступными гаджетами бренда. Компания реструктурирует эту серию, предлагая телефоны в каждой ценовой категории, а не одну модель за квартал или два. После презентации Realme C11 в июне, компания уже на следующий месяц анонсировала Realme C15. Теперь пришла очередь Realme C12.

Анонс Realme C12


Realme C12 разделяет дизайн и некоторые технические характеристики с телефонами, выпущенными до него в рамках этой серии. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и выемкой для фронтальной камеры.



Основная камера новинки оснащена тремя сенсорами - это 13-мегапиксельный датчик, 2 мегапиксельный монохромный сенсор и 2 мегапиксельный датчик макросъемки. Фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей.

У него по капотом чипсет MediaTek Helio G35, 3 ГБ оперативной памяти, а также 32 ГБ встроенной памяти. Есть возможность расширить память за счет карты microSD. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Есть поддержка обратной зарядки, порт MicroUSB, 3,5-мм разъем для наушников и пользовательский интерфейс Realme на базе Android 10.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X5. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".


Читайте также:

  • Huawei запатентовала складной смартфон со стилусом и дополнительным дисплеем
  • Бюджетный Motorola Moto E7 получит аккумулятор емкостью 5000 мАч
  • Слухи: Apple представит умные часы и iPad раньше iPhone 12
  • Почему лучший камерофон Mi 10 Ultra оснащен не самой «лучшей» 48 Мп камерой?
  • OnePlus Nord будет оснащен селфи-камерой с углом захвата 105°

    • следующая новость
    Intel показала результаты тестов для своего лабораторного 4-кристального графического процессора Intel Xe HP (12,5)

    предыдущая новость
    Huawei запатентовала складной смартфон со стилусом и дополнительным дисплеем

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Wondershare Filmora9 – простота использования и освоения Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания Hiper HPB-750SM-PRO Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Получите пожизненную лицензию на Windows 10 Pro всего за 1047 рублей Обзор смартфона Vivo X50 Лучшая материнская плата Обзор и тестирование блока питания Hiper HPB-750SM-PRO Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    14 августа, 2020

    В России стартуют продажи сторифона CAMON 15 Pro для блогеров

    Intel показала результаты тестов для своего лабораторного 4-кристального графического процессора Intel Xe HP (12,5)

    Анонс Realme C12: доступный смартфон с емким аккумулятором и большим дисплеем

    Huawei запатентовала складной смартфон со стилусом и дополнительным дисплеем

    Мобильная игра Harry Potter Puzzles and Spells открыта для предварительной регистрации

    Китайские пользователи назвали iPhone без WeChat электронным мусором

    Анонс RedmiBook Air 13: компактный ноутбук в цельнометаллическом корпусе

    Redmi представил производительный игровой ноутбук Redmi G

    Redmi представил еще один маршрутизатор Wi-Fi 6

    Apple и Intel предупредили Белый дом о недопустимости тотального запрета WeChat

    13 августа, 2020

    В анналах SANDRA найдены данные по процессору 5-го поколения AMD Ryzen "Cezanne"

    Wingtech Galaxy M01s за $130: первый ODM-смартфон Samsung в этом году

    В Южной Корее разработали чехол, который доставит смартфон до зарядки

    Epic Games даст игрокам существенные скидки, если они не будут делать покупки через App Store или Play Store

    Samsung резко снизит энергопотребление флагманских смартфонов уже во второй половине 2020 года

    Первые видеокарты на архитектуре He-HPG от Intel появятся в 2021 году

    Игровой ноутбук Redmi G получит новейшие процессоры Intel

    Бюджетный Motorola Moto E7 получит аккумулятор емкостью 5000 мАч

    Слухи: Apple представит умные часы и iPad раньше iPhone 12

    Беспроводные наушники OPPO Enco W11 порадовали чистым звуком, стильным дизайном и хорошей автономностью

    ССЫЛКИ