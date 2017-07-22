В рамках мероприятия Architecture Day 2020 компания Intel провела показ результатов тестов производительности, выполненных для своей новейшей разработки - многокристального (multi-chip module, MCM) графического процессора, созданного на базе архитектуры Intel HPG (Intel High-Performance Xe, Xe HP), разработка которой сейчас ведется в лабораториях компании.
Информация о начале разработки архитектуры Xe HP впервые появилась совсем недавно. Она является частью большой и разноплановой архитектурной разработки Intel Xe (Arctic Sound), которую ведет Intel. Процессоры, которые будут создаваться на базе этой архитектуры, предназначены для ЦОДов. Их появление на потребительском рынке в ближайшее время практически исключено.
Тем не менее, эта архитектура может быть интересна и для геймеров. Intel сообщала, что собирается внедрять достижения, полученные в рамках развития архитектуры Intel HPG, также и в игровые и мобильные системы.
Intel Xe (Arctic Sound)
Первая информация об архитектуре Intel Xe (Arctic Sound) появилась в феврале 2020 года. Поводом для этого стала утечка, опубликованная изданием Digital Trends. Утечка была получена с внутренней презентации подразделения Intel Data Center Group, состоявшейся в начале 2019 года. В рамках мероприятия до разработчиков Intel была доведена информация о некоторых особенностях разработки будущих графических систем высокой производительности.
Отмечалось, что Intel развивает не только «профессиональное» решение для ЦОДов, но и ведет развитие архитектуры Intel Xe (Arctic Sound) по двум потребительским направлениям: мобильное Xe LP и игровое Xe HP.
Направление Xe LP относится к разработке платформы с низким энергопотреблением/производительностью; внутри компании ему присвоено обозначение Xe 12.1. Второе, игровое направление Xe HP относится к разработке платформы с высоким энергопотреблением / высокой производительностью; внутри компании оно обозначается как Xe 12.5. Оба направления имеют серьезные внутренние отличия, прежде всего в наборе вычислительных модулей. Как было заявлено в отношении направления Xe HP, каждый вычислительный кристалл (tile) имеет в своем составе 512 EU (вычислительных блоков).
Что касается базовой архитектуры Intel Xe (Arctic Sound), то разработка многокристальных графических чипов предусматривает создание моделей, где количество вычислительных кристаллов может составлять от одного до четырёх - 1, 2 и 4.
К топовой модели была отнесена версия с четырьмя кристаллами. Она имеет немалую тепловую мощность TDP, варьирующуюся от 400 до 500 Вт, и высокое потребление питания на уровне 48 В.
Если учесть, что конфигурация одного кристалла Intel Xe HP (12,5) подразумевает размещение 512 EU на один кристалл, то легко высчитать, как будут оснащаться модели с двумя и четырьмя кристаллами - 1024 EU и 2048 EU, соответственно.
Согласно проведенным расчетным оценкам, выяснилось, что топовый графический процессор Intel Xe HP на 2048 EU с потребляемой мощностью 500 Вт, способен, работая на частоте 1,1 ГГц, показать производительность на уровне 36 терафлопс (расчетное значение).
Предварительная оценка вычислительной мощности новых моделей была представлена в следующем виде:
Intel Xe HP (12,5) 1-Tile GPU: 512 EU [Расчетное значение: 4096 ядер, 12,2 TFLOP при 1,5 ГГц, 150 Вт]
Intel Xe HP (12,5) 2-Tile GPU: 1024 EU [Оценка: 8192 ядра, 20,48 при предположении 1,25 ГГц, TFLOPs, 300 Вт]
Intel Xe HP (12,5) 4-Tile GPU: 2048 EU [Расчетное значение: 16 384 ядра, 36 TFLOP при 1,1 ГГц, 400 Вт / 500 Вт]
Тесты 4-кристального процессора Intel Xe GPU
Теперь перейдем к новому анонсу. Как стало известно, в рамках мероприятия Architecture Day 2020 компания Intel показала результаты демонстрационных тестов, проведенных для 4-кристального процессора Intel Xe GPU.
Первый слайд в этой серии демонстрировал качество перекодировки видео 4K в реальном времени, которое транслировалось со скоростью до 60 кадр/с в одном потоке.
Второй слайд был посвящен демонстрации уникальных инновационных решений Intel в области упаковки данных через кодек ffmpeg. Мощности кристалла было достаточно, чтобы перекодировать до 10 полных потоков высококачественного видео HEVC 4K со скоростью 60 кадр/с, используя для операций только один вычислительный кристалл.
Третий пример показывал возможности оптимизации затрат при масштабировании средств доставки видеоконтента. Осуществляя контроль за доступной производительностью процессора Xe, Intel показала, какие происходят изменения, если количество исполнительных блоков меняется более чем в 100 раз, в сравнении с XE LP.
Контроль производился над изменениями производительности при выполнении операций fp32 с помощью XE HP. Было показано, что чип способен покрыть весь динамический диапазон вычислительной нагрузки при сохранении практически линейной зависимости производительности при наращивании нагрузки за счет постепенного добавления от одного до четырех кристаллов. Отслеживание максимальной пиковой производительности на операциях fp32 проводилось на тестах CLP.
Заключение
Уже сегодня ясно, что в лабораториях Intel появился действительно очень многообещающий графический процессор с высокой производительностью. Сейчас он способен продемонстрировать вычислительную мощность на уровне 42 TLFOP, являясь самым быстрым в мире графическим процессором, изготовленным в виде отдельного модуля.
По пути создания многокристальных (MCM) графических чипов идут и другие компании. AMD со своими процессорами Zen уже продемонстрировала, что подход MCM позволяет обойти закон Мура. В то же время, NVIDIA и AMD еще не представили свои физические образцы воплощения MCM-подхода для графических процессоров.
Зато Intel уже заявила, что графические процессоры HP Xe «скоро» будут включены в Intel Dev Cloud, и разработчики программного обеспечения смогут начать работу над развитием своих экосистем на базе новых вычислительных средств Intel.
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