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В России стартуют продажи сторифона CAMON 15 Pro для блогеров

14 августа 2020, 16:44




Уже 15 августа 2020 года в России состоится официальный старт продаж нового смартфона CAMON 15 Pro от компании TECNO Mobile. CAMON 15 Pro - первый сторифон на российском рынке. Он разрабатывался с точки зрения максимальной функциональности для блогеров и тех, кто хочет делиться своими историями.

CAMON 15 Pro


Новинка оснащена 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), соотношением экрана к корпусу равным 91,2 процента, а также соотношением сторон 19,5:9. Дисплей поддерживает функцию защиты зрения с адаптивной яркостью и защищен стеклом Asahi Glass.



На борту гаджета мощная квадрокамера с основным 48-мегапиксельным датчиком, 5-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, 2-мегапиксельный датчиком боке и специальным объективом TAIVOS для ночной съемки.

Выезжающая 32-мегапиксельная камера с дополнительной вспышкой сделает снимки и селфи более яркими и четкими. А встроенные «эффекты красоты» сэкономят время на дополнительную ретушь. Для того, чтобы светлые части фотоснимков не оказались переэкспонированными, в смартфоне встроена функция улучшенного HDR. Благодаря ей можно расставить нужные акценты на более детальные и чёткие тёмные части фотографий, что добавит яркости селфи. Для тех, кто хочет полностью контролировать свои фотографии, есть возможность съемки в RAW-формате для последующей детальной обработки в графическом редакторе.

CAMON 15 Pro


Под капотом смартфона 8-ядерный процессор с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. На борту аккумулятор емкостью 4000 мАч с множеством софтовых настроек энергосбережения.

Помимо этого, в новой оболочке HiOS 6.0 есть функции ответа на входящие звонки жестами, возможность поделиться своим WiFi через QR-код, игровые смарт-режимы, тёмная тема и многое другое. Также из приятных дополнений - новая модель оснащена функцией Face Unlock 2.0 (разблокировка по лицу), которая автоматически распознает закрытые глаза, и сканером отпечатков пальцев, что существенно повышает безопасность использования и конфиденциальность. Цена новинки - 15 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X5. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".


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