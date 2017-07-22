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Rethink Data (IDC/Seagate): 2/3 накопленных данных не используются компаниями

14 августа 2020, 18:37




Исследовательская компания IDC совместно с Seagate провели опрос среди 1500 представителей ведущих мировых компаний: 500 из Азиатско-Тихоокеанского региона и Японии, 475 из Европы, 375 из Северной Америки и 150 из Китая.

Целью исследования было выяснение мнения корпоративного рынка о том, насколько эффективно удается использовать собранные данные, которые хранятся на периферии корпоративной инфраструктуры и в облаке. Как показали результаты, более 2/3 (68%) накопленных данных так и не используются организациями.

Rethink Data (IDC/Seagate): 2/3 накопленных данных не используются компаниями


Оценивая развитие систем хранения, аналитики IDC сделали прогноз, что в ближайшие два года объем данных предприятий будет расти в среднем на 42,2% в год. Вместе с ростом объема данных будет повышаться и важность эффективного управления ими. Чтобы повысить эффективность их использования, выяснили аналитики IDC, необходимо корректировать систему работы с данными.

Однако даже нынешняя ситуация с качеством использования данных отличается множеством недостатков и отсутствием эффективности. Ситуация может существенно ухудшиться в ближайшие два года, предупреждают исследователи. Ухудшение ситуации может возникнуть из-за того, что компаниям скоро придется столкнуться с необходимостью управления данными в многооблачных и гибридных средах. Отсутствие опыта и технической подготовки для работы в таких экосистемах может привести к тому, что эффективность и доступность данных может упасть еще больше.

Rethink Data (IDC/Seagate): 2/3 накопленных данных не используются компаниями


В ходе опроса две трети респондентов отмечали, что компании до сих пор уделяют недостаточно внимания безопасному хранению данных. Когда заходит вопрос об эффективности их управления, то безопасность становится ключевым вопросом.

Чтобы повысить эффективность работы с данными, необходимо обратить внимание, прежде всего, на следующие пять основных препятствий: 1) неподготовленность собранных данных к использованию; 2) неспособность управлять полученными данными; 3) сбор не всех потенциально доступных данных; 4) недостаточная безопасность собранных данных; 5) разрозненное хранение данных.



Что касается технических средств, отсутствие которых не позволяет добиться высокой эффективности при работе с данными, то эксперты IDC выделяют, в первую очередь, применение методологии DataOps. С ее помощью данные, полученные от производителей и их потребителей, сводятся вместе. Это позволяет добиться измеримого роста бизнес-результатов: повышения лояльности клиентов, увеличения доходов и прибыли.

Rethink Data (IDC/Seagate): 2/3 накопленных данных не используются компаниями


Уровень внедрения методологии DataOps остается до сих пор на низком уровне - лишь 10% организаций внедрили ее на всем предприятии. Этот результат может показаться удивительным, потому что большинство респондентов уверенно называли методологию DataOps «очень» или «крайне» важной.



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