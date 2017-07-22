В мессенджере Telegram появилась долгожданная функция видеозвонков. Пока услуга доступна лишь в приложении на Android, сообщает пресс-служба мессенджера. Как подчеркнули в администрации приложения, альфа-версия видеозвонков в приложении для ОС Android была запущена в честь дня рождения Telegram. Возможность функции видеозвонков для приложения на iOS сейчас также в разработке.
Для того, что начать звонок, нужно будет лишь нажать на специальную иконку со значком камеры в профиле пользователя. Во время разговора также можно будет переключаться между видео и голосовым вызовом прямо во время разговора. Кроме того, доступной будет и переписка в чате прямо во время разговора по видеосвязи.
Все видеозвонки будут защищены шифрованием. В пресс-релизе компании, отметили, что проверить надежность шифрования можно будет просто сравнив четыре эмодзи у себя и собеседника. Если они совпадают, то значит звонок надежно защищен шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков.