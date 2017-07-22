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QNAP TS‑x53D: новое семейство сетевых хранилищ для умного дома

14 августа 2020, 22:01




QNAP объявил о начале поставок на российский рынок линейки сетевых хранилищ серии TS‑x53D, рассчитанных на применение в условиях дома или небольшого офиса. Новинки адресованы как для личного применения, так и для небольших компаний и рабочих групп, творческим студиям и профессионалам, IT‑энтузиастам и геймерам.

В линейку входят три модели: с двумя (TS‑253D), четырьмя (TS‑453D) и шестью (TS‑653D) дисковыми отсеками. Устройства могут различаться объемом установленной оперативной памяти. Типовая комплектация подразумевает установку 4 Гбайт памяти DDR4 (1 x 4 Гбайт) с добавлением в обозначение модели отметки 4G, например, TS‑253D‑4G. При установке двойного объема памяти 8 Гбайт, в обозначение модели добавляется отметка 8G, например, TS‑453D‑8G.

У моделей имеются два сетевых порта 2,5 Гбит/c RJ45 (совместимы с 1 Гбит/с); слот PCIe Gen 2 x2 (у TS-253D -- слот PCIe Gen 2 x4); два порта USB 3.2 Gen 1, три порта USB 2.0; видеовыход HDMI 2.0 (4K@60 Гц).

QNAP TS‑x53D: новое семейство сетевых хранилищ для умного дома


Сетевые хранилища оборудованы в виде компактного, элегантного корпуса для настольного размещения. В них размещаются отсеки под 2,5‑ и 3,5‑дюймовые HDD и SSD-накопители (SATA 3.0 6 Гбит/с) с возможностью горячей замены. Вся вычислительная обработка выполняется с помощью четырехъядерного процессора Intel Celeron J4125 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Она может автоматически повышаться до 2,7 ГГц в периоды скачков нагрузки. Объем оперативной памяти DDR4, как уже отмечалось, можно составлять 4 или 8 Гбайт.

NAS-хранилища серии TS‑x53D готовы к работе в сетях 2,5 Гбит/c уже из коробки с подключением по кабелю CAT5e и выше. Имеются два сетевых порта и поддерживается возможность их объединения для повышения скорости передачи до 5 Гбит/c.

Для наращивания функциональности имеется слот PCIe 2.0. Он позволяет устанавливать сетевой адаптер на 5 или 10 Гбит/c, беспроводной адаптер QWA‑AC2600 или универсальную карту расширения QM2 с двумя слотами под накопители M.2 SSD и 10‑гигабитным интерфейсом. Переход от гигабита к таким скоростям оптимизирует производительность, что полезно сказывается на выполнении операций резервного копирования, многопоточной передачи медиаконтента, IP‑видеонаблюдения, а также для доступа к базам данных и компьютерным играм.

Установка дополнительных накопителей позволяет применять их как SSD‑кэш. Благодаря ему, можно снижать задержки при высоком трафике данных или добиться существенного роста скорости доступа к сохраненным данным. При включении автоматического тиринга по технологии Qtier, можно обеспечить распределение нагрузки между дисковыми ресурсами внутри хранилища.

Благодаря функции VJBOD, можно масштабировать емкость за счет установки других накопителей QNAP через модули расширения.



Программная оболочка выстроена на встроенной ОС QTS. Она предоставляет функции хранения и совместного использования файлов, резервного копирования, синхронизации и защиты данных. Имеются инструменты для создания моментальных снимков (снапшотов) с блочной адресацией, что упрощает защиту и восстановление информации, а также предотвращает появление угроз, связанных с программами-вымогателями.

Предусмотрена также поддержка для выполнения локальных, удаленных и облачных заданий резервного копирования через приложение HBS (Hybrid Backup Sync). Встроенная технология QuDedup дедуплицирует исходные файлы, позволяя сократить занимаемое пространство, нагрузку на полосу пропускания и время выполнения копирования.

Для каталогизации и потоковой передачи контента по протоколам DLNA, Plex и Chromecast используются мультимедийные приложения. Благодаря интерфейсу HDMI 2.0, они допускают прямой вывод видео с разрешением 4K (4096x2160) и частотой 60 Гц, а также обеспечивают выполнение функции транскодирования видеофайлов в универсальные форматы.



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