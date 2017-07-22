Компания Western Digital объявила, что Международный центр исследования головного и спинного мозга в Париже (ICM Brain and Spine Institute) заключил партнерское соглашение с Western Digital на модернизацию своей инфраструктуры хранения данных и перевода ее на платформу OpenFlex с открытой компоновкой.
Институт планирует использовать преимущества NVMe over Fabrics (NVMe-oF) для предоставления оперативного доступа к общей СХД исследователям или отделам. Теперь ученые, даже работая в разных лабораториях, смогут теперь без проблем накапливать, обмениваться и анализировать данные о пациентах, полученные от различного оборудования медицинской визуализации.
Новая система позволяет ученым по мере необходимости выделять нужные ресурсы хранилища под конкретные задачи. Доступные инструменты позволяют легко изменять по запросу размер томов хранилища и перераспределять их при решении задач по борьбе с неврологическими заболеваниями.
До сих пор сотрудникам Института приходилось сталкиваться с серьезными проблемами из-за устаревшей инфраструктуры хранения данных. Во многих случаях скорость работы оборудования не соответствовала потребностям ученых. Это не позволяло им поддерживать высокий темп исследовательской деятельности, связанной со сбором и анализом данных о пациентах, полученные от различного оборудования медицинской визуализации.
Особые проблемы создавали современные микроскопы, которые способны генерировать до двух терабайтов данных в течение одного часа. Справиться с таким объемом данных не могла ни одна локальная СХД.
После проведенного проекта по поиску подходящего решения для СХД, который был выполнен совместно с технологическим партнером 2CRSi, Институт остановился свой выбор на компонуемой дезагрегированной инфраструктуре OpenFlex от Western Digital.
В результате Институт получил в свое распоряжение сверхбыструю СХД на более производительной и гибкой архитектуры. С появлением OpenFlex IT-специалистам Института больше не придется устанавливать локальные хранилища или вручную переносить накопители с одного места на другое по мере изменения проекта. Распределять ресурсы хранилища теперь можно через институтскую сеть Ethernet без ущерба для производительности.
Выбранное решения OpenFlex от Western Digital предоставляет исследователям доступ к системе хранения, обеспечив малую задержку при работе с графическими файлами в высоком разрешении. По информации Института для большинства операций с СХД задержка теперь не превышает более 34 мс.
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