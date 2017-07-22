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EISA назвала лучшие модели 2020-2021 гг на рынке смартфонов и мобильных гаджетов

17 августа 2020, 09:31




Известная европейская организация «European Imaging and Sound Association» (EISA), объединяющая 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 стран Европы, опубликовала список лучших мобильных устройств 2020-2021 годов, по мнению членов этой профессиональной ассоциации. В список вошли несколько номинаций, имеющих отношение к рынку смартфонов и мобильных гаджетов.

Список 2020-2021 гг, как и следовало ожидать, имеет сейчас очень важное значение для рынка. Это объясняется продолжающейся пандемией и нестабильностью продаж на рынке. Рынок находится сейчас в переходном состоянии, что заставляет производителей искать новые форматы. То, что выберет рынок, какую даст оценку выпускаемым гаджетам, представляет сейчас громадный интерес - и для производителей, и для потребителей.

Европейская ассоциация издателей EISA назвала лучшие модели 2020-2021 гг. на рынке <A HREF=смартфонов и мобильных гаджетов">

OnePlus 8 Pro


«Лучшим смартфоном года» признана модель OnePlus 8 Pro. «Самым «продвинутым» смартфоном» назван Oppo Find X2 Pro, то есть его ближайший «родственник» OnePlus 8 Pro по группе BBK - головного вендора производителя.



По данным EISA, звание «лучшей камеры на рынке смартфонов» присуждено модели Huawei P40 Pro. «Лучшим складным смартфоном» назван аппарат Samsung Galaxy Z Flip, «лучшим мультимедийным смартфоном» - Sony Xperia 1 II.

Европейская ассоциация издателей EISA назвала лучшие модели 2020-2021 гг. на рынке смартфонов и мобильных гаджетов

Huawei Watch GT 2


В список победителей также попали модели: Huawei Watch GT 2 - «лучшие умные часы», FiiO M11 Pro - «лучший мобильный аудиоплеер», LG XBoom Go PL7 - «лучший портативный динамик» и AudioQuest Dragonfly Cobalt - «лучший портативный ЦАП и усилитель для наушников».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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