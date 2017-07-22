Известная европейская организация «European Imaging and Sound Association» (EISA), объединяющая 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 стран Европы, опубликовала список лучших мобильных устройств 2020-2021 годов, по мнению членов этой профессиональной ассоциации. В список вошли несколько номинаций, имеющих отношение к рынку смартфонов и мобильных гаджетов.
Список 2020-2021 гг, как и следовало ожидать, имеет сейчас очень важное значение для рынка. Это объясняется продолжающейся пандемией и нестабильностью продаж на рынке. Рынок находится сейчас в переходном состоянии, что заставляет производителей искать новые форматы. То, что выберет рынок, какую даст оценку выпускаемым гаджетам, представляет сейчас громадный интерес - и для производителей, и для потребителей.
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OnePlus 8 Pro
«Лучшим смартфоном года» признана модель OnePlus 8 Pro. «Самым «продвинутым» смартфоном» назван Oppo Find X2 Pro, то есть его ближайший «родственник» OnePlus 8 Pro по группе BBK - головного вендора производителя.
По данным EISA, звание «лучшей камеры на рынке смартфонов» присуждено модели Huawei P40 Pro. «Лучшим складным смартфоном» назван аппарат Samsung Galaxy Z Flip, «лучшим мультимедийным смартфоном» - Sony Xperia 1 II.
Huawei Watch GT 2
В список победителей также попали модели: Huawei Watch GT 2 - «лучшие умные часы», FiiO M11 Pro - «лучший мобильный аудиоплеер», LG XBoom Go PL7 - «лучший портативный динамик» и AudioQuest Dragonfly Cobalt - «лучший портативный ЦАП и усилитель для наушников».
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