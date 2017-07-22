Китайское ведомство по интеллектуальной собственности (CNIPA) разместило информацию о новой патентной заявке Huawei на измененный дизайн задней панели смартфона. То, что китайская компания разместила такой патент, еще не означает, что производитель собирается непременно выпустить новый смартфон, отвечающий предложенной формуле. Однако патент Huawei отличается оригинальностью, что позволяет предположить, что однажды он действительно может стать реальностью.
Модель, представленная в патенте, внешне похожа на серию Huawei Mate. На передней панели находится традиционный безрамочный дисплей с вырезом под селфи-камеру. Сзади расположен квадратный модуль объективов с четырьмя камерами.
Новизна состоит в том, что Huawei предлагает разместить в области заднего модуля объективов новый, дополнительный элемент - небольшой инфодисплей. Например, это может быть небольшой экран с отображением текущего времени или другой информации.
Huawei демонстрирует в формуле патента три разных варианта компоновки с размещением миниатюрного дисплея на внутренней, верхней и нижней области задней панели. Варианты различаются между собой размером дисплея, самый крупный - при размещении инфодисплея в области модуля камер. Там может отображаться различный контент, не только время.
Подобные разработки, аналогичные предложенной в формуле патента Huawei, уже встречались в других продуктах. В качестве примера они называют Meizu Pro 7 / Plus - у нее сзади также располагается дополнительный экран. Экран имеет диагональ 1,9 дюйма и использует технологию AMOLED с разрешением 240x536 пикселей.
В тоже время, эксперты отмечают существенные отличия, которые присущи дополнительному заднему дисплею. Главное отличие от основного дисплея - разное время отклика и разная скорость отображения. Расположенный на задней панели экран предоставляет также очень ограниченный набор функций: демонстрация времени, данных шагомера, воспроизведения музыки и важных уведомлений.
Отмечаются и другие проблемы, присущие подобному заднему инфодисплею. Во-первых, на дополнительном экране нет значков для приложений. Meizu в свое время объявила, что собирается предоставить разработчикам SDK и API, чтобы они могли внести необходимые изменения в свои приложения и разместить их значки на заднем экране. Но многие ли разработчики будут заниматься такими улучшениями, если они применимы только к одной модели?
Вторая проблема - отсутствие возможностей для настройки заднего дисплея. Среди обычных средств таких функций нет. Поэтому контроль конфиденциальности получается ограниченным.
Из этого эксперты делают вывод, что новый патент на дизайн, предложенный Huawei, интересен, но требует серьезной проработки. Превратится ли он в продукт, неизвестно, но, скорее всего, дополнительный экран не сможет отображать много информации.
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