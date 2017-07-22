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Анонс: iQOO 5 и iQOO 5 Pro: премиальные характеристики за разумные деньги

17 августа 2020, 13:45




iQOO анонсировала смартфоны iQOO 5 и iQOO 5 Pro. Оба телефона имеют 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации 240 Гц и соотношением экрана к корпусу 92,6 процента. При этом Pro-версия оснащена 3D-изогнутым экраном с узкими боковыми рамками 1,48 мм. В обоих экранах есть отверстие под 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

Анонс: iQOO 5 и iQOO 5 Pro


Под капотом этих моделей чипсет Snapdragon 865 в паре с модемом Snapdragon X55 5G, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, до 256 ГБ встроенной памяти и система жидкостного охлаждения, обеспечивающая на 21,4% лучшее рассеивание тепла по сравнению с iQOO 3.



Оба телефона оснащены 50-мегапиксельным датчиком Samsung GN1 и 13-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, а iQOO 5 оснащен 13-мегапиксельной портретной камерой, которая заменена 8-мегапиксельной телеобъективом с 5-кратным оптическим и 60-кратным цифровым зумом в iQOO 5 Pro.

Анонс: iQOO 5 и iQOO 5 Pro


IQOO 5 Pro также поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт и может зарядить аккумулятор телефона емкостью 4000 мАч с 0 до 100% за 15 минут. IQOO 5 имеет батарею 4500 мАч с быстрой зарядкой на 55 Вт, которая может полностью зарядиться за 50 минут.

Анонс: iQOO 5 и iQOO 5 Pro


Цены на iQOO 5 начинаются с $576 (43 000 руб.) за 8 ГБ + 128 ГБ, в то время как модель максимальной комплектации 12 ГБ + 256 ГБ оценивается в $662 (48 000 руб.). IQOO 5 Pro стоит $720 (53 000 руб.) за версию с 8 ГБ + 256 ГБ памяти, тогда как версия с 12 ГБ + 256 ГБ памяти оценивается в $792 (58 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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