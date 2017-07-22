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Сможет ли NVIDIA приобрести ARM: эксперты рассказали о преградах на этом пути

17 августа 2020, 14:09




Как сообщает Evening Standard, американская компания NVIDIA ведет эксклюзивные переговоры о покупке британской компании ARM у японского конгломерата Softbank. Прежде всего, многих привлекает размер ожидаемой сделки. Согласно прогнозам, если сделка состоится, то она станет крупнейшей в истории ИТ-отрасли. Для многих выбор компании NVIDIA в качестве будущего владельца выглядит вполне очевидным: компания давно заявляла, что собирается стать крупнейшим игроком на ИТ-рынке. Но, в то же время, остается еще немало вопросов, на которые обращают внимание эксперты.

ARM - одна из ведущих технологических компаний Великобритании. Офис компании располагается в Кембридже. Компания занимается разработкой интеллектуальной собственности, которая находит применение во многих современных процессорах. Samsung, Apple, NVIDIA, Qualcomm - это далеко не полный список лицензиатов.

Сможет ли NVIDIA приобрести ARM: эксперты рассказали о преградах на этом пути


В 2016 году ARM была приобретена японской частной инвестиционной компанией Softbank. При покупке британское правительство настояло, чтобы штаб-квартира ARM осталась в Великобритании. Второе требование состояло в том, что покупатель должен был увеличить штат сотрудников ARM. Если прежние требования сохранятся и в отношении приобретения ARM компанией NVIDIA, то они могут стать серьезной преградой на этом пути. В случае покупки ARM переводится из британского производителя микросхем в собственность американской компании. Это может качественно изменить прежнюю политику нейтралитета ARM.



Ожидается, что если Softbank и NVIDIA смогут заключить сделку до конца лета, то Softbank может потребовать от покупателя вложить 40 млрд фунтов стерлингов для развития своего бизнеса. Напомним, что Softbank приобрел ARM в 2016 году за 24 млрд фунтов стерлингов. На таких условиях Softbank сумеет получить крупную прибыль.

Большой вопрос, связанный с приобретением NVIDIA, заключается в том, как компания будет развивать бизнес британского гиганта. После покупки NVIDIA может ввести лицензирование на использование технологии ARM. В то же время, отмечают эксперты, модель лицензирования ARM несовместима с другими методами ведения бизнеса NVIDIA.

У многих также возникают опасения, что переход во владение NVIDIA может привести к тому, что ARM потеряет нейтралитет. В этом случае произойдет разрушение сложившейся репутации компании ARM, что вынудит лицензиатов перейти на новые архитектуры, отличные от NVIDIA.

Ранее сообщалось, что SoftBank первоначально обратился к Apple по поводу продажи. Позднее сообщалось, что Apple не проявила интереса к покупке. Но главная причина могла быть иной, отмечают эксперты. Например, отсутствие интереса Apple к использованию бизнес-модели лицензирования продуктов, а Apple непременно пришлось бы заниматься этим вопросом, получив интеллектуальную собственность ARM в ее нынешнем виде. Это могло быть главной причиной, вынудившей Apple дать отказ.

В чем тогда нынешний интерес NVIDIA?

До прошлого года компания NVIDIA была более известна на рынке как производитель видеокарт. Однако в последние годы наметился тренд на ее проникновение на рынок серверов. Эта заинтересованность резко возросла с появлением интереса со стороны рынка к вычислениям на основе искусственного интеллекта. Приобретение NVIDIA компании Mellanox, разработчика технологий интерконнекта, позволило NVIDIA сделать большой шаг вперед и предложить рынку свои решения в области ИИ, сделав их более масштабируемыми и производительными. Единственное, чего сейчас не хватает NVIDIA в стеке ее продуктов, - это мощных процессоров.

Сможет ли NVIDIA приобрести ARM: эксперты рассказали о преградах на этом пути


До сих пор NVIDIA была вынуждена полагаться на AMD и Intel в поставках процессоров для своих вычислительных решений DGX. Приобретение ARM поставит NVIDIA в более сильную конкуренцию с AMD и Intel. Это позволит NVIDIA конкурировать на рынках процессоров, графических процессоров и ускорителей.

Но тогда приобретение ARM должно породить множество нормативных проверок, поскольку новому владельцу ARM необходимо будет продолжать обеспечивать равный доступ к набору инструкций ARM.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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