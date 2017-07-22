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Число пользователей 5G в мире превысило 100 миллионов

17 августа 2020, 14:43




Председатель правления Huawei Го Пин заявил, что глобальная база пользователей 5G превысила 100 миллионов человек, а более 92 операторов работают над развитием коммерческих сетей 5G. Теперь, развитие 5G должно двигаться в сторону промышленного применения.

Число пользователей 5G в мире превысило 100 миллионов


В своем выступлении в первом городе, который полностью покрыт сетями 5G - Шеньчжене, Пин затронул и тему умных городов. По его словам, для построения умного города необходимы три составляющие. Во-первых, это городская сеть управления и эксплуатации, которая может видеть, использовать и думать. Пин считает, что будущее принесет более сложные услуги благодаря умным решениям, принимаемым командной системой. Эта система будет обеспечивать обратную связь в режиме реального времени относительно данных города при использовании интеллектуальных соединений на базе 5G.



Во-вторых, необходимо обеспечить взаимосвязь данных между различными отраслями промышленности, которые могут управляться одной сетью. Наконец, большую роль в развитии умного города будет играть интеграция искусственного интеллекта. Искусственный интеллект и его приложения могли бы помочь расширить возможности столь различных рабочих мест в различных отраслях промышленности и внести разумные инновации в уже существующие системы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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