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IBM объявила о выпуске 7-нм процессора IBM POWER10 с поддержкой PCIe 5.0 и DDR5

17 августа 2020, 15:05




Компания IBM выпустила процессор следующего поколения IBM POWER10. Он ориентирован, в первую очередь, на потребности корпоративных клиентов, работающих в гибридных облачных средах и заинтересованных в росте энергоэффективности и производительности выполняемых вычислений.

Как сообщает IBM, благодаря переходу на 7 нм техпроцесс, достигнут трехкратный рост производительности по сравнению с процессоров предыдущего поколения IBM POWER9. Отличительной особенностью новой модели является также высокая плотность обработки вычислительных процессов. Она позволяет быстро обмениваться данными между вычислительными и графическими блоками, а также добиваться оптимального обслуживания виртуализированных средств и контейнерной обработки.

Разработка новой версии IBM POWER10 велась на протяжении пяти лет. Результатом этих работ стало получение сотни новых патентов на встроенные технологии. Не меньшее число патентов было подано и еще ждет своей регистрации. Это отражает то, насколько высокую инновационную сущность составляет созданное решение, отмечают в IBM.

IBM объявила о выпуске процессора IBM POWER10 нового поколения, поддерживающий PCIe 5.0 и DDR5


IBM POWER10 - это первый коммерческий процессор IBM, изготовленный на базе 7-нм технорм. Благодаря переходу на новый уровень обеспечено трехкратное увеличение емкости вычислений и энергоэффективности. Ожидается, что энергопотребление нового процессора останется на уровне IBM POWER9. Главный результат - рост производительности при сохранении прежних энергозатрат.

Новый процессор ориентирован на работу с многопетабайтными кластерами данных, хранящихся в памяти. Управление памятью осуществляется с помощью революционной технологии Memory Inception. Она позволяет работать с облачными данными, повышая их емкость размещения. При этом обеспечена экономия ресурсов для рабочих нагрузок от приложений независимых поставщиков ПО, таких как SAP, SAS Institute и других. Новый механизм оптимизирован на выполнение задач ИИ, использующих большие моделей обученных данных.



Большое внимание при разработке нового процессора было уделено аппаратной поддержке средств безопасности, включая прозрачное шифрование памяти. Оно обеспечивает эффективную работу механизмов сквозной безопасности. По оценкам разработчиков, производительность механизмов шифрования AES на базе IBM POWER10 выросла в четыре раза из расчета на ядро по сравнению с IBM POWER9.

IBM объявила о выпуске процессора IBM POWER10 нового поколения, поддерживающий PCIe 5.0 и DDR5


Новый механизм позволяет реализовать поддержку для самых требовательных современных и ожидаемых в будущем стандартов криптографии, таких как квантово-безопасная криптография и гомоморфное шифрование, отмечает разработчик. Существенно повышена безопасность при обслуживании контейнеров.

В процессорах IBM POWER10 нашли применение новые архитектурные решения в работе процессорных ядер. Благодаря применению акселератора матричных вычислений Matrix Math Accelerator создаются необходимые условия для 10-, 15- и 20-кратного роста на сокет скорости передачи данных в ИИ-расчетах при выполнении операций FP32, BFloat16 и INT8, соответственно. Оценка роста выполнялась в сравнении с аналогичными операциями, выполняемые с помощью процессора IBM POWER9.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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