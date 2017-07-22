На платформе Xiaomi Youpin появился довольно занимательные портативный принтер, которым может печатать в любом месте на ходу. Ручной DIY-принтер PrinterPods можно использовать на различных поверхностях, причем пользователи могут печатать на чашках, компьютерах, одежде и даже коже. Другими словами, ручной принтер DIY не ограничивается только бумагой, как традиционный принтер, а также предлагает множество других возможностей.
Он использует специальные чернила, которые можно использовать на коже, пище и одежде. Поверхность или объект, на котором ведется печать, также не обязательно должны быть полностью плоскими, что делает продукт действительно универсальным. Это означает, что вы также можете печатать на изогнутых поверхностях, таких как чашки. Длина портативного DIY-принтера PrinterPods составляет всего 95 мм, что меньше многих смартфонов.
Корпус содержит встроенный картридж. Принтер предлагает удобные для кожи, невидимые, съедобные и даже постоянные варианты чернил на выбор. Пользователь может использовать специальные приложения, шрифты и шаблоны по умолчанию или просто добавить свои собственные, загрузив фотографии. Стоимость принтера на платформе Xiaomi Youpin - $72 (5300 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".