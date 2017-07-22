Компания Transcend анонсировала выпуск новой серии модулей памяти DDR4-3200 промышленного класса. Память работает на частоте 3200 МГц при напряжении 1,2 В.
Новые модули отличаются низким энергопотреблением. Их потребление энергии оказывается, как заявляется производитель, гораздо меньше, чем у предшественников - DDR3, DDR2 и DDR.
Отличительными признаками новых модулей также служат высокая пропускная способность и малая задержка. Благодаря этому они обеспечивают сверхвысокую скорость передачи данных - 3200 МТ/с.
Модули памяти Transcend DDR4-3200 имеют ёмкость от 8 ГБ до 32 ГБ. Это позволяет использовать их в высокопроизводительных серверах, настольных компьютерах и рабочих станциях. Они также подойдут для беспилотных систем, оборудования с искусственным интеллектом, для встраиваемых систем, топовых ноутбуков и периферийных устройств.
В состав линейки входят небуферизованные модули DIMM и SO-DIMM, ECC DIMM, ECC SO-DIMM, а также буферизированные модули DIMM. Модули памяти DDR4-3200 соответствуют спецификации JEDEC, оптимизированы для процессоров Intel, AMD и ARM.
Модельный ряд модулей памяти Transcend DDR4-3200 промышленного класса выглядит следующим образом:
Чипы, которые используются при производстве модулей памяти промышленного уровня, компания Transcend получает напрямую от ведущих мировых производителей. Эти микросхемы имеют рейтинг «major-grade». Эта маркировка соответствует тому, что чипы изначально выпускаются под оригинальным брендом, затем они проходят все внутренние процедуры тестирования от производителя, получая подтверждение стандарта качества.
Как заявляет разработчик, такая память подойдет для самых требовательных решений, отвечающих разнообразным строгим требованиям современных рынков, в том числе, требующих поддержки работы сетей 5G и интеллектуальных систем.
Новые модули готовы к работе с телекоммуникационными и игровыми решениями, бортовыми компьютерами автомобилей, приборами для здравоохранения и другими системами экосистемы AIoT.
На модули памяти Transcend DDR4-3200 распространяется ограниченная пожизненная гарантия Transcend.
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