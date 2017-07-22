РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Transcend выпустила модули памяти Transcend DDR4-3200 для требовательных систем

17 августа 2020, 16:10




Компания Transcend анонсировала выпуск новой серии модулей памяти DDR4-3200 промышленного класса. Память работает на частоте 3200 МГц при напряжении 1,2 В.

Новые модули отличаются низким энергопотреблением. Их потребление энергии оказывается, как заявляется производитель, гораздо меньше, чем у предшественников - DDR3, DDR2 и DDR.

Отличительными признаками новых модулей также служат высокая пропускная способность и малая задержка. Благодаря этому они обеспечивают сверхвысокую скорость передачи данных - 3200 МТ/с.

Transcend выпустила модули памяти Transcend DDR4-3200 для использования в требовательных системах


Модули памяти Transcend DDR4-3200 имеют ёмкость от 8 ГБ до 32 ГБ. Это позволяет использовать их в высокопроизводительных серверах, настольных компьютерах и рабочих станциях. Они также подойдут для беспилотных систем, оборудования с искусственным интеллектом, для встраиваемых систем, топовых ноутбуков и периферийных устройств.



В состав линейки входят небуферизованные модули DIMM и SO-DIMM, ECC DIMM, ECC SO-DIMM, а также буферизированные модули DIMM. Модули памяти DDR4-3200 соответствуют спецификации JEDEC, оптимизированы для процессоров Intel, AMD и ARM.

Модельный ряд модулей памяти Transcend DDR4-3200 промышленного класса выглядит следующим образом:

Transcend выпустила модули памяти Transcend DDR4-3200 для использования в требовательных системах


Чипы, которые используются при производстве модулей памяти промышленного уровня, компания Transcend получает напрямую от ведущих мировых производителей. Эти микросхемы имеют рейтинг «major-grade». Эта маркировка соответствует тому, что чипы изначально выпускаются под оригинальным брендом, затем они проходят все внутренние процедуры тестирования от производителя, получая подтверждение стандарта качества.

Как заявляет разработчик, такая память подойдет для самых требовательных решений, отвечающих разнообразным строгим требованиям современных рынков, в том числе, требующих поддержки работы сетей 5G и интеллектуальных систем.

Новые модули готовы к работе с телекоммуникационными и игровыми решениями, бортовыми компьютерами автомобилей, приборами для здравоохранения и другими системами экосистемы AIoT.

На модули памяти Transcend DDR4-3200 распространяется ограниченная пожизненная гарантия Transcend.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".



  • Анонс PNY XLR8 Gaming RGB DDR4: геймерские модули памяти с RGB для настольных ПК
  • Ученые Samsung создали новый полупроводник - «аморфный нитрид бора» (a-BN)
  • SK Hynix объявила о начале серийного производства сверхбыстрых модулей памяти HBM2E
  • G. SKILL представила модули памяти для новейшей платформы Intel Z490
  • COLORFUL выпустила три новых материнских платы B460M

    • следующая новость
    Редкая аркадная версия Quake теперь доступна на ПК

    предыдущая новость
    На платформе Xiaomi Youpin можно купить портативный принтер для печати на любой поверхности

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Wondershare Filmora9 – простота использования и освоения Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания Hiper HPB-750SM-PRO
    Главные новости за неделю Получите пожизненную лицензию на Windows 10 Pro всего за 1047 рублей Обзор смартфона Vivo X50 Лучшая материнская плата Обзор и тестирование блока питания Hiper HPB-750SM-PRO
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 августа, 2020

    Lenovo представила доступный 27-дюймовый монитор ThinkVision

    Apple будет сотрудничать со сторонними мастерскими по ремонту Mac

    Игровой ноутбук Honor Hunter будет использовать световые эффекты

    Флагманский смартфон ASUS Zenfone 7 представят 26 августа

    Утечка: умные очки Huawei x Gentle Monster второго поколения уже готовы

    Редкая аркадная версия Quake теперь доступна на ПК

    Transcend выпустила модули памяти Transcend DDR4-3200 для требовательных систем

    На платформе Xiaomi Youpin можно купить портативный принтер для печати на любой поверхности

    IBM объявила о выпуске 7-нм процессора IBM POWER10 с поддержкой PCIe 5.0 и DDR5

    Число пользователей 5G в мире превысило 100 миллионов

    Сможет ли NVIDIA приобрести ARM: эксперты рассказали о преградах на этом пути

    Анонс: iQOO 5 и iQOO 5 Pro: премиальные характеристики за разумные деньги

    Huawei патентует дизайн смартфона с инфодисплеем на задней панели

    EISA назвала лучшие модели 2020-2021 гг на рынке смартфонов и мобильных гаджетов

    15 августа, 2020

    Intel подтвердила выпуск линейки процессоров Sapphire Rapids в 2021 году с поддержкой DDR5, PCIe 5.0 и CXL 1.1

    14 августа, 2020

    Институт головного и спинного мозга в Париже выбрал OpenFlex-решение Western Digital для оснащения своей инфраструктуры

    QNAP TS-x53D: новое семейство сетевых хранилищ для умного дома

    В Telegram стала доступна функция видеозвонков

    Rethink Data (IDC/Seagate): 2/3 накопленных данных не используются компаниями

    В России стартуют продажи сторифона CAMON 15 Pro для блогеров

    ССЫЛКИ