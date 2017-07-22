Оригинальный Quake был воспроизведен во многих формах с момента его дебюта, но мало у кого была возможность играть в аркадную версию 1998 года, а ведь существовала и такая. Однако теперь у вас есть шанс попробовать это редкое издание классического шутера. Пользователь Github под ником Mills5 недавно выложил файл с игрой, который позволяет играть в Quake Arcade Tournament Edition без ключа.
Arcade Tournament Edition была небольшим спином оригинальной игры id Software. Она включала в себя знакомые одиночные и многопользовательские элементы. На аркадном автомате с игрой можно было также зарубиться на уникальной многопользовательской карте, которая было очевидной переделкой карты Quake II. Вместо обычной клавиатуры игрок использовал контроллер. Что интересно, ни один такой аркадный автомат не был представлен широкой публике.
Таким образом, появление этой версии Quake в общем доступе дает реальный шанс прикоснуться к части, казалось бы, потерянной истории игровой индустрии. Это также служит напоминанием о том, что меры безопасности могут иметь непреднамеренные последствия, мешающие кому-либо документировать историю игр. Arcade Tournament Edition не был потерян навсегда, но понадобилось 22 года, чтобы вернуть миру эту игру.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".