В начале 2019 года в ходе мероприятия по запуску смартфонов серии Huawei P30 в Париже китайский телекоммуникационный гигант удивил всех: компания анонсировала выпуск собственной модели умных очков, дав ей название Huawei Eyewear. Новая модель создавалась в сотрудничестве с популярной южнокорейской фэшн-фирмой, выпускающей солнцезащитные очки - Gentle Monster; ее модели можно купить в России только в ЦУМе.
Теперь, спустя более года, стало известно, что Huawei создает умные очки второго поколения. Они будут называться Huawei Eyewear II. Снимки с изображением новых очков попали в сеть.
Пиратскими снимками Huawei Eyewear II поделился блогер Changan Digital King на Weibo. Судя по фотографиям, новая модель будет меньше и, вероятно, даже легче, чем очки предыдущего поколения.
Важным отличием от первого образца стала форма футляра для переноски. По сути, это плотный корпус, но его форма сильно отличается от предыдущего. В нижней части футляра находится порт USB Type-C и светодиодные индикаторы.
Сразу следует отметить, что в отличие от смартфонов и ноутбуков Huawei, умные очки Huawei x Gentle Monster доступны в ограниченном количестве. Согласно концепции Huawei, они не относятся к продуктам для всех, а являются модным аксессуаром, где объединены технологии и мода. Поэтому умные очки будут доступны только эксклюзивно, для избранных.
Внешне, модель Huawei Eyewear выглядит как традиционные очки. Есть здесь и динамики, и микрофон, что помогает получать или отправлять звонки, а также прослушивать музыку.
Умные очки Huawei Eyewear похожи на BOSE Frames, но отличаются от Snapchat Spectacles, где есть камеры.
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