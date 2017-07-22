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Утечка: умные очки Huawei x Gentle Monster второго поколения уже готовы

17 августа 2020, 17:01




В начале 2019 года в ходе мероприятия по запуску смартфонов серии Huawei P30 в Париже китайский телекоммуникационный гигант удивил всех: компания анонсировала выпуск собственной модели умных очков, дав ей название Huawei Eyewear. Новая модель создавалась в сотрудничестве с популярной южнокорейской фэшн-фирмой, выпускающей солнцезащитные очки - Gentle Monster; ее модели можно купить в России только в ЦУМе.

Теперь, спустя более года, стало известно, что Huawei создает умные очки второго поколения. Они будут называться Huawei Eyewear II. Снимки с изображением новых очков попали в сеть.

Утечка: умные очки Huawei x Gentle Monster второго поколения уже готовы


Пиратскими снимками Huawei Eyewear II поделился блогер Changan Digital King на Weibo. Судя по фотографиям, новая модель будет меньше и, вероятно, даже легче, чем очки предыдущего поколения.

Утечка: умные очки Huawei x Gentle Monster второго поколения уже готовы


Важным отличием от первого образца стала форма футляра для переноски. По сути, это плотный корпус, но его форма сильно отличается от предыдущего. В нижней части футляра находится порт USB Type-C и светодиодные индикаторы.



Сразу следует отметить, что в отличие от смартфонов и ноутбуков Huawei, умные очки Huawei x Gentle Monster доступны в ограниченном количестве. Согласно концепции Huawei, они не относятся к продуктам для всех, а являются модным аксессуаром, где объединены технологии и мода. Поэтому умные очки будут доступны только эксклюзивно, для избранных.

Утечка: умные очки Huawei x Gentle Monster второго поколения уже готовы


Внешне, модель Huawei Eyewear выглядит как традиционные очки. Есть здесь и динамики, и микрофон, что помогает получать или отправлять звонки, а также прослушивать музыку.

Умные очки Huawei Eyewear похожи на BOSE Frames, но отличаются от Snapchat Spectacles, где есть камеры.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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