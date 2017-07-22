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Флагманский смартфон ASUS Zenfone 7 представят 26 августа

17 августа 2020, 18:18




ASUS недавно представила ROG Phone 3 - этот смартфон ждали долго, и его презентация была помпезной. Теперь же компания работает на своим следующим детищем - ASUS Zenfone 7, презентация которого намечена на 26 августа.

ASUS Zenfone 7


ASUS Zenfone 7 отличается, в первую очередь, тем, что это наверно самый таинственный смартфон 2020 года. О нем по-прежнему мало что известно, несмотря на прохождения сертификации в различных инстанциях. Ожидается, что он сохранит выдвигающуюся камеру своего предшественника - Zenfone 6. Кроме того, говорят, что он оснащен большим 6,7-дюймовым дисплеем против 6,4-дюймового экрана у прошлогодней модели.



Скорее всего, смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 865 или даже Snapdragon 865 Plus. Как и любой другой флагман в наши дни, он также получит емкий аккумулятор. Скорее всего, на борту будет батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

По данным NCC, смартфон имеет поддержку Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0 и 512 ГБ встроенной памяти. К сожалению, о новинке больше ничего неизвестно. Остается лишь ждать официального анонса.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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