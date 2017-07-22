ASUS недавно представила ROG Phone 3 - этот смартфон ждали долго, и его презентация была помпезной. Теперь же компания работает на своим следующим детищем - ASUS Zenfone 7, презентация которого намечена на 26 августа.
ASUS Zenfone 7 отличается, в первую очередь, тем, что это наверно самый таинственный смартфон 2020 года. О нем по-прежнему мало что известно, несмотря на прохождения сертификации в различных инстанциях. Ожидается, что он сохранит выдвигающуюся камеру своего предшественника - Zenfone 6. Кроме того, говорят, что он оснащен большим 6,7-дюймовым дисплеем против 6,4-дюймового экрана у прошлогодней модели.
Скорее всего, смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 865 или даже Snapdragon 865 Plus. Как и любой другой флагман в наши дни, он также получит емкий аккумулятор. Скорее всего, на борту будет батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.
По данным NCC, смартфон имеет поддержку Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0 и 512 ГБ встроенной памяти. К сожалению, о новинке больше ничего неизвестно. Остается лишь ждать официального анонса.
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