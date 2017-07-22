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Игровой ноутбук Honor Hunter будет использовать световые эффекты

17 августа 2020, 18:35




Изоляция последних месяцев породила стойкий интерес пользователей к игровой сфере. Этот интерес заметили производители и стали выпускать игровые продукты, даже если раньше не занимались этим. Неделю назад был анонсирован игровой ноутбук Redmi G. А позднее стало известно, что уже на этой недели состоится запуск еще одной игровой модели - ноутбука Honor Hunter.

Игровой ноутбук Honor Hunter, похоже, приобрел световые эффекты


Это первый игровой ноутбук бренда. Уже известно, что внутри будет установлен чип Intel. Поскольку Redmi G поставляется с процессорами Core 10-го поколения, есть все основания полагать, что и этот ноутбук будет иметь схожую конфигурацию.

Но сегодня появилась и другая интересная информация. Представитель компании намекнул через социальные сети, что помимо подсветки клавиатуры новая модель будет иметь ряд световых эффектов.

Первое - это подсветка логотипа. Если посмотреть внимательно на выложенные в сети снимки, то хорошо вино, что логотип игрового ноутбука Honor Hunter может светиться.

Игровой ноутбук Honor Hunter, похоже, приобрел световые эффекты


На передней панели также появится светодиодная световая полоса, которая будет светиться. Вполне возможно, что подсветка будет динамически изменяться, но пока подробной информации по этому вопросу нет.

Наконец, с задней части ноутбука, похоже, тоже буде подсветка. Говорится, что создаваемый там световой эффект будет напоминать действие фар «спортивного автомобиля».



Ожидается, что Honor Hunter сможет похвастаться чрезвычайно производительным процессором, эффективным тепловыделением, удобством и приятным внешним видом.



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